正妹騎小阿魯與賓士碰撞 路人幫撐傘等救援

吳姓正妹騎著帥氣的「小阿魯」街車（左下）與賓士車發生碰撞。 （王元照提供）

2023/01/03 05:30

〔記者許國楨／台中報導〕長相清秀的二十二歲吳姓正妹，一日晚間騎著帥氣的「小阿魯」街車，在台中市西區一處路口與賓士車發生碰撞，正妹受傷倒地不起，當時下著毛毛雨，一旁飯店旅客見狀，顧不得要Check In，立即衝上前替她撐傘，並等救護車到來，剛好行經的魔術師王元照直擊拍下，對這群熱血旅客的舉動，感性旁白說，「大家都很有愛心，真的是台灣最美麗的風景。」

魔術師拍下熱血過程

直呼：台灣最美風景

這起事故發生在一日晚間近七時許，六十五歲陳姓婦人駕駛黑色賓士車，沿忠勤街右轉柳川西路行駛，吳姓正妹則騎著車界稱「小阿魯」或「迷你魯」的鈴木GSX-S150街車，由貴和街沿柳川西路外車道往行駛，雙方在柳川西路與忠勤街口發生碰撞。

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這一撞造成賓士車的後車尾受損，街車除車頭受損嚴重，正妹也因此受傷，加上疑受到驚嚇倒地不起，此時有多名趁著元旦連假出遊，準備入住該路口飯店的旅客見狀，顧不得還沒Check In，立即衝上前關心，期間因下著毛毛雨，還有人趕緊替正妹撐傘，並打一一九報案。

救護車與警方同時趕抵，對雙方駕駛酒測均無酒精反應，隨即將受傷正妹抬上救護車送醫，所幸僅手腳擦挫傷，經醫治無大礙，整個過程剛好被行經的職業魔術師王元照直擊，並以手機拍下全程。

而針對事故的肇因及責任歸屬，警方表示，將調閱現場路口監視器釐清，全案除依道路交通事故處理程序，轉交通警察大隊釐清肇事原因，也呼籲用路人行駛時應注意前方狀況，保持安全距離、減速慢行，遵守交通規則，避免車禍發生。

救護人員到場替她初步檢傷。（王元照提供）

熱血旅客幫忙撐傘擋雨。（王元照提供）

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