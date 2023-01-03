為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    正妹騎小阿魯與賓士碰撞 路人幫撐傘等救援

    吳姓正妹騎著帥氣的「小阿魯」街車（左下）與賓士車發生碰撞。 （王元照提供）

    吳姓正妹騎著帥氣的「小阿魯」街車（左下）與賓士車發生碰撞。 （王元照提供）

    2023/01/03 05:30

    〔記者許國楨／台中報導〕長相清秀的二十二歲吳姓正妹，一日晚間騎著帥氣的「小阿魯」街車，在台中市西區一處路口與賓士車發生碰撞，正妹受傷倒地不起，當時下著毛毛雨，一旁飯店旅客見狀，顧不得要Check In，立即衝上前替她撐傘，並等救護車到來，剛好行經的魔術師王元照直擊拍下，對這群熱血旅客的舉動，感性旁白說，「大家都很有愛心，真的是台灣最美麗的風景。」

    魔術師拍下熱血過程

    直呼：台灣最美風景

    這起事故發生在一日晚間近七時許，六十五歲陳姓婦人駕駛黑色賓士車，沿忠勤街右轉柳川西路行駛，吳姓正妹則騎著車界稱「小阿魯」或「迷你魯」的鈴木GSX-S150街車，由貴和街沿柳川西路外車道往行駛，雙方在柳川西路與忠勤街口發生碰撞。

    這一撞造成賓士車的後車尾受損，街車除車頭受損嚴重，正妹也因此受傷，加上疑受到驚嚇倒地不起，此時有多名趁著元旦連假出遊，準備入住該路口飯店的旅客見狀，顧不得還沒Check In，立即衝上前關心，期間因下著毛毛雨，還有人趕緊替正妹撐傘，並打一一九報案。

    救護車與警方同時趕抵，對雙方駕駛酒測均無酒精反應，隨即將受傷正妹抬上救護車送醫，所幸僅手腳擦挫傷，經醫治無大礙，整個過程剛好被行經的職業魔術師王元照直擊，並以手機拍下全程。

    而針對事故的肇因及責任歸屬，警方表示，將調閱現場路口監視器釐清，全案除依道路交通事故處理程序，轉交通警察大隊釐清肇事原因，也呼籲用路人行駛時應注意前方狀況，保持安全距離、減速慢行，遵守交通規則，避免車禍發生。

    救護人員到場替她初步檢傷。（王元照提供）

    救護人員到場替她初步檢傷。（王元照提供）

    熱血旅客幫忙撐傘擋雨。（王元照提供）

    熱血旅客幫忙撐傘擋雨。（王元照提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    社會今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播