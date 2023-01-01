富商醉毆妻兒 2警勸阻也遭殃

派出所張姓警員在醫院戒護游男，配合院方調整其腳部鬆緊帶時，衰遭游男掙扎踢到眼鏡，導致鼻樑及臉頰刮傷。（記者闕敬倫翻攝）

2023/01/01 05:30

〔記者闕敬倫／新北報導〕從事裝潢業的新北市永和區五十四歲游姓男子，昨天凌晨酒後家暴毆打妻、兒，鄰居報警，游竟對到場的女警嗆聲、動粗，被逮送醫戒護期間還踢傷另一男警，共造成二位男女員警掛彩，警方昨待游男清醒後，上銬帶返警局訊問後，依妨害公務、傷害罪嫌移送檢方法辦。

據了解，游男經濟狀況富裕，住在永和區某豪宅，先前並無家暴紀錄，前晚與員工在外陪客戶應酬談生意，疑飲酒過量，員工送他回家後，他突然情緒失控醉毆妻、兒。

請繼續往下閱讀...

永和警分局昨凌晨零時許接獲疑似家暴報案，派員到場時見游男酒醉在家中大聲咆哮，毆打妻子與十四歲兒子，致游妻右臉挫傷、兒子右上眼皮紅腫。

員警到場勸阻時，游男仍態度張狂不願配合，不斷出言挑釁，還趁勢拉扯黃姓女警、抓傷她左眼，在場員警見狀立即壓制游男，依妨害公務現行犯逮捕，因他酩酊大醉而送醫戒護觀察，並護送其妻、兒至永和耕莘醫院驗傷。

張姓男警員在醫院戒護游男，凌晨二時許配合院方調整其腳部鬆緊帶時，游男手腳奮力掙扎，踢掉張員的眼鏡導致鼻樑和臉頰刮傷。

警方昨晨待游男清醒，立即將他帶回派出所問訊，游男恢復理智，乖乖配合偵詢，游妻與兒子事後已提家暴傷害告訴並申請保護令，二受傷員警也提出傷害告訴，警詢後移送新北地檢署偵辦。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法