縣長到村長14人 苗檢提訴當選無效

2022/12/31 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕依公職人員選舉罷免法規定，提起當選無效之訴期限為公告當選人名單之日起卅日內。苗栗地檢署表示，今年地方公職人員選舉，統計截至昨日，共對苗栗縣長鍾東錦等十四名當選人提起當選無效之訴。

提訴期限至明年元月3日

苗栗地檢署提起當選無效之訴的對象，除有已於本月廿日提訴當選無效的鍾東錦，另有第五選區黃姓縣議員，及九名鄉鎮民代表、三名村里長，鄉鎮市長部分則無。

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苗栗地檢署表示，被提訴當選無效者，其中部分是認定候選人親自參與賄選犯行；部分基於法院判決前例，因候選人親友或競選團隊成員參與賄選犯行故據而起訴。均是依據地檢署檢察官起訴賄選犯罪之相關事證作為基礎，秉持行政中立、司法獨立標準執行法律權責。

選後續查涉賄案約40件

苗栗地檢署指出，苗栗查賄團隊以對抗使用金錢、暴力等不法手段介入選舉者為目標，從偵辦刑事案件階段即建立完整資訊傳遞、彙整管道，並安排有效率的行政程序，選舉委員會於十二月二日公告當選名單，地檢署就在同日提起首件當選無效之訴，到昨天共針對十一件、十四人提起當選無效之訴。

苗栗地檢署表示，當選無效之訴依法必須在公告當選人名單之日起卅日內提出，因最後期限適逢假日順延一天到明年元月三日；檢方選後持續清查相關涉賄案件，總數約四十件，如有涉賄案在最後期限之日有結果，不排除再新增提出當選無效之訴。

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