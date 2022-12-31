為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    婦病房點香祈福 反釀閃燃奪夫命

    婦人陪著老伴住院，在病房內點香祈福，香頭誤觸氧氣罩引發「閃燃」。（記者闕敬倫翻攝）

    婦人陪著老伴住院，在病房內點香祈福，香頭誤觸氧氣罩引發「閃燃」。（記者闕敬倫翻攝）

    2022/12/31 05:30

    〔記者闕敬倫／新北報導〕一名八十歲婦人在新北市新店耕莘醫院，陪伴心臟衰竭末期的八十九歲丈夫，不忍丈夫遭受病痛折磨，昨凌晨二時許，老婦直接在病房內點線香為他祈福，香頭不慎碰到氧氣面罩，意外引起「閃燃」，夫婦都受波及；醫護人員緊急滅火後，將兩人送急診搶救，病翁宣告不治，經刑事相驗，確認病翁燒傷前尚未死亡，婦人被依過失致死、公共危險罪嫌函送檢方偵辦。

    香頭碰到氧氣面罩 夫婦都受波及

    當時婦人與女兒一同在十三樓病房陪伴病翁，婦人未意識到仍在醫院，竟直接點燃線香為丈夫祈福，香頭不慎碰到氧氣面罩，引發閃燃，病房內迸發一陣火光。院方人員衝入驚見火勢，立即拿滅火器撲滅，並將皆有燒傷的二人送往急診室搶救，二小時後病翁宣告不治。

    新店警、消前往勘查，病翁的頭、臉有燒痕，婦人雙手也有燒燙傷，火災調查與鑑識人員採證後，確認是線香引發火勢，將婦人與其女兒帶回製作筆錄。檢察官昨天下午刑事相驗，確認病翁燒傷前尚未死亡，指示將婦人依過失致死、公共危險罪嫌函送法辦。

    密閉空間 高濃度氧氣更易助燃

    消防人員指出，事發現場為雙人房，當時病翁床位有拉起布簾，研判應已形成近乎密閉空間，而病翁處於臨終狀態，吸氣不多，氧氣面罩濃度約介於六十至八十％，高濃度氧氣應有不少外洩於周遭環境，加上婦人點燃線香誤觸到氧氣面罩，高濃度氧氣更易於助燃，因此引爆形成閃燃。

    新店耕莘醫院驚傳一起離奇悲劇，80歲婦陪伴在病房內陪伴臨終丈夫，點香不慎引起「閃燃」，警、消到場時，臨終丈夫已身亡，詢後將熊婦依公危、過失致死罪嫌送辦。（記者闕敬倫翻攝）

    新店耕莘醫院驚傳一起離奇悲劇，80歲婦陪伴在病房內陪伴臨終丈夫，點香不慎引起「閃燃」，警、消到場時，臨終丈夫已身亡，詢後將熊婦依公危、過失致死罪嫌送辦。（記者闕敬倫翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    社會今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播