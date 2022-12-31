婦病房點香祈福 反釀閃燃奪夫命

婦人陪著老伴住院，在病房內點香祈福，香頭誤觸氧氣罩引發「閃燃」。（記者闕敬倫翻攝）

2022/12/31 05:30

〔記者闕敬倫／新北報導〕一名八十歲婦人在新北市新店耕莘醫院，陪伴心臟衰竭末期的八十九歲丈夫，不忍丈夫遭受病痛折磨，昨凌晨二時許，老婦直接在病房內點線香為他祈福，香頭不慎碰到氧氣面罩，意外引起「閃燃」，夫婦都受波及；醫護人員緊急滅火後，將兩人送急診搶救，病翁宣告不治，經刑事相驗，確認病翁燒傷前尚未死亡，婦人被依過失致死、公共危險罪嫌函送檢方偵辦。

香頭碰到氧氣面罩 夫婦都受波及

當時婦人與女兒一同在十三樓病房陪伴病翁，婦人未意識到仍在醫院，竟直接點燃線香為丈夫祈福，香頭不慎碰到氧氣面罩，引發閃燃，病房內迸發一陣火光。院方人員衝入驚見火勢，立即拿滅火器撲滅，並將皆有燒傷的二人送往急診室搶救，二小時後病翁宣告不治。

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新店警、消前往勘查，病翁的頭、臉有燒痕，婦人雙手也有燒燙傷，火災調查與鑑識人員採證後，確認是線香引發火勢，將婦人與其女兒帶回製作筆錄。檢察官昨天下午刑事相驗，確認病翁燒傷前尚未死亡，指示將婦人依過失致死、公共危險罪嫌函送法辦。

密閉空間 高濃度氧氣更易助燃

消防人員指出，事發現場為雙人房，當時病翁床位有拉起布簾，研判應已形成近乎密閉空間，而病翁處於臨終狀態，吸氣不多，氧氣面罩濃度約介於六十至八十％，高濃度氧氣應有不少外洩於周遭環境，加上婦人點燃線香誤觸到氧氣面罩，高濃度氧氣更易於助燃，因此引爆形成閃燃。

新店耕莘醫院驚傳一起離奇悲劇，80歲婦陪伴在病房內陪伴臨終丈夫，點香不慎引起「閃燃」，警、消到場時，臨終丈夫已身亡，詢後將熊婦依公危、過失致死罪嫌送辦。（記者闕敬倫翻攝）

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