豐原違建倉庫火警4死 中市府要求拆除

豐原一農地既存違建倉庫大火，釀四死二傷，市府限地主十四天內自行拆除。 （記者張軒哲攝）

2022/12/31 05:30

〔記者蘇孟娟、張軒哲／台中報導〕台中豐原農地違建倉庫大火，造成四死二傷重大事故，台中市都發局調查，該倉庫是農地違建，二○○三年已蓋好，屬既存違建；部分議員主張，市府針對大型既存違建，應訂出把關機制，尤其是做好消防設施，不能放任不管，以防類似公安隱憂；都發局指出，目前針對既存違建部份，依各使用目的權責機關均有定期稽查，若發現有公安疑慮，也會提報優先拆除，更加努力強化公安。

建造年代久遠 屬既存違建

台中市都發局指出，根據空拍圖對照判斷，該農地違建二○○三年已蓋成，多年來因無人舉報，無違建查報紀錄及建築物公安申報紀錄，但因建造年代久遠屬「既存違建」類，昨日已開出違建認定通知書，限地主十四天內自行拆除，地主如未自拆，因火災事故已危害公共安全，等火場鑑識結束後，將強制拆除。

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議員籲管控 定期稽查、複查

議員陳本添說，台中農地違建很多，市府要追查外，也拜託工廠做好消防設備，畢竟人命關天；議員陳清龍指出，據他所知，該違建早年就蓋好近廿年，屬既存違建，依據中市現行的拆除順序，既存違建未列優先拆除對象，往往排程費時多年，他認為，市府目前強力執行「未成形」的違建，防患未然之餘，也應針對既存違建加強管控，至少應針對大型既存違建採定期稽查、複查，要求強化消防等公安設備，不是放任不管，形成公安隱憂。

新科議員邱愛珊、吳佩芸都盼勞工局再強化勞工作業安全宣導，多一份防範，減少職安危機。

都發局指出，針對既存違建的公安把關，目前市府均依違建使用目的，由各權責局處進行不定期稽查，若發現有涉及影響公共安全或具危險性時，也會提報改列優先拆除對象。

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