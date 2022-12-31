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    45億犯罪所得已扣近億資產 檢續追徵…

    紘鼎公司及陳姓負責人等九人涉嫌私設管線，長期排放含有重金屬的廢污水至台61線濱海公路旁的田地。（記者鄭淑婷翻攝）

    紘鼎公司及陳姓負責人等九人涉嫌私設管線，長期排放含有重金屬的廢污水至台61線濱海公路旁的田地。（記者鄭淑婷翻攝）

    2022/12/31 05:30

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市蘆竹區紘鼎公司涉嫌私設暗管排放廢污水，檢方計算犯罪所得，發覺高達四十五億餘元。檢方主要以業者違法行為可省下的處理費用、收受廢棄物可取得的利益，這兩者皆屬不法所得，經加總後算出全部犯罪所得。

    由於不法所得金額驚人，檢方設法「挖出」陳男與其公司名下的動產及不動產，迄目前初估，查扣總價值落在數千萬到億元之間。檢方昨指出，業者犯罪所得若經法院裁准沒收確定，目前被查扣的財產價值未達犯罪所得價額，不足部分將持續對當事人進行財產清查、追徵。

    檢方表示，類似案件多以消極利益、積極利益來計算犯罪所得，此案的消極利益（即應支出而未支出的清除處理費），主要依扣案地磅報表中砂石車運送的數量做為業者收受土方、廢土或廢污泥量，乘上原本應支出的清除處理費，算得消極利益為四十三億二八二七萬餘元；積極利益（即收受土方、廢土或廢污泥所取得之利益），以載運平方公尺數乘上收受費用單價每立方公尺六百元，算得一億七四六八萬餘元，總犯罪所得逾四十五億二九五萬餘元。

    至於違法堆置在現場的廢土，桃園市政府環保局表示，該些堆置廢土，後續須由業者提處置計畫，核可後進行處理。

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