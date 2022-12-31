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    首頁　>　社會

    律師：有罪否 當時情境很重要

    台中高分院法官認為，「惡劣」意指「不好、不良」，有「學生辭典」的內容為證，未必貶低警察人格。（資料照）

    台中高分院法官認為，「惡劣」意指「不好、不良」，有「學生辭典」的內容為證，未必貶低警察人格。（資料照）

    2022/12/31 05:30

    〔記者張瑞楨／台中報導〕同樣一句話、一個詞，不同的情境或語言脈絡，法院對於有罪無罪的判定就會完全不同！以「惡劣」為例，如果有人質疑：「你亂丟垃圾，豈不惡劣？」或著有人在大庭廣眾飆罵端菜慢的服務生「惡劣」，法界認為，因為是在不同情境下所說，法院很可能會判前者無罪、後者有罪，關鍵在於是否合理的表達自我感受，或著其實是用不屑、輕蔑等方法，藉此貶損對方的社會人格、地位。

    同樣飆髒話 有人無罪有人有罪

    律師徐承蔭說，在法律與實務層面，法官會優先衡量，是否屬於憲法保障的言論自由範疇，對言論自由的限制，必須法律明文規定且符合比例原則。

    另外，如果沒有使人難堪為目的，沒有表示不屑、輕蔑之意，不足以達到貶損對方社會評價的程度，就不會成立公然侮辱罪。

    徐承蔭指出，是否為侮辱，也會考量行為人與被害人的性別、年齡、職業類別、教育程度等客觀情狀，行為地的方言等狀況，例如市場攤販常把髒話當口頭禪，其實應無侮辱之意；至於是否到達足以貶損他人評價的程度？則是參酌行為人（被告）的動機、目的、智識程度、慣用語言、當時所受之刺激等加以綜合判斷，例如與人起口角時，用髒話罵人，就可能觸犯公然侮辱罪。

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