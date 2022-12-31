罵警惡劣 侮辱？評論？法官見解南轅北轍

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2022/12/31 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕罵警察「惡劣」有沒有罪，法官看法南轅北轍！一名薛姓男子騎機車違規被警攔下開單，他疑罵警察「惡劣」，一審法官認為是指警察「壞到近於極點」，有侮辱警察之意，依妨害公務罪判處拘役四十日；二審法官則認為，「惡劣」是指「不好」而已，是薛男對警察值勤表達主觀的意見，屬於受憲法保障的言論自由，改判他無罪確定。

判決書指出，薛男去年二月七日騎機車行經台中市烏日區禁行機車的快車道，兩名員警揮手攔他，薛男不熟悉路況，誤認員警好心「指路」，結果是警察要開罰，他爆怒飆罵「惡劣」等語，遭警方控告。

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一審 辱警判拘40日

台中地院審理時，薛男否認有侮辱犯意，辯稱交通號誌設置有問題，警察為求取締業績，揮手叫他駛來，「為了他（警察）的業績，在後面攔截我們，再用手招呼我過去，開我罰單，設計陷阱讓我們進去，這不是惡劣，什麼叫惡劣」。

地院法官認為，「惡劣」一詞，是對人的品行、作風或行為，形容「非常壞，或壞到近於極點」，是詆毀、貶抑他人品德或社會聲譽之詞，認定薛男侮辱執行公務的警察，判薛男拘役四十日、可易科罰金四萬元。

薛男上訴後，台中高分院法官見解相反，認為「惡劣」是薛男發表個人主觀意見評論，未必具侮辱之意，縱使警察感到難堪不悅，也不構成刑法的侮辱公務員罪。

二審 言論自由 無罪

台中高分院法官認為，薛男口出「惡劣」，綜觀言詞脈絡，是他認為「禁行機車」標誌設置不當，質疑警員開罰單的必要性，是表達不滿或內心憤懣之詞；「惡劣」意指「不好、不良」，有「學生辭典」的內容為證，未必貶低警察人格，應該受到憲法對於言論及表意自由最大限度的保障，依此撤銷原判決，改判薛男無罪確定。

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