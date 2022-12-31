私設管線偷排重金屬廢水 污染田地 地下工廠負責人起訴 聲請沒收45億

地下工廠涉嫌私設管線，長期排放含有重金屬的廢污水至台六一線濱海公路旁田地。（記者鄭淑婷翻攝）

2022/12/31 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市蘆竹區紘鼎公司及四十三歲負責人陳利達等九人，涉嫌私設管線長期排放含有重金屬的廢污水至台六十一線濱海公路旁田地，桃園地檢署追查認定，被告從去年十一月起私設管線，犯罪所得高達四十五億二九五萬餘元，不法利益之高令人咋舌，近日將九人偵結起訴，向法院聲請沒收上述犯罪所得；檢方目前已查扣紘鼎與陳男名下的現金、汽車、砂石車、土地、房產等。

租地設廠 利用夜間收運廢棄物

全案由檢察官王柏淨指揮檢警環保團隊偵辦，查出陳男等在蘆竹台六十一線旁，租地架設鐵皮圍籬經營地下工廠，利用夜間收運廢棄物，含水率高者倒入污泥池，再透過私設管線直接排放至附近田地，含水率低者暫時堆置，待日後載運、回填他處。

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案經偵辦團隊研析、科技蒐證後，檢察官於今年八月廿四日晚間帶隊前往搜索及採證，查扣現場車輛等贓證物，並聲請羈押陳男獲准；事後採樣鑑驗結果出爐，認定業者從去年十一月起私設管線連接至台六十一線旁田地，排放含有害健康物質、超出水污染防治法放流水標準值的污泥。

去年11月起排污 不法利益驚人

檢方近日依違反水污法、廢棄物清理法及刑法起訴紘鼎公司及陳男九人，並向法院聲請沒收犯罪所得四十五億餘元；檢方迄今已查扣紘鼎、陳男名下現金一六四萬一五一○元、汽車一輛、砂石車十輛、土地兩筆、房屋三筆等。本案三名受雇把風的少年，另行移送少年法庭審理。

由於陳男等人未取得許可，逕自在租用土地上堆置廢棄物，今年八月初已被桃園市環保局裁罰卅二萬元並命令停工。

桃園市蘆竹區紘鼎公司涉嫌私設管線，長期排放含有重金屬的廢污水，犯罪所得高達45億餘元。（記者鄭淑婷翻攝）

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