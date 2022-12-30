32→83→417 股價飆漲 遭質疑炒作

高端股價暴跌暴漲，被外界質疑炒作股票。（資料照）

2022/12/30 05:30

〔記者溫于德、陳永吉／台北報導〕二○二○年初武漢肺炎疫情剛在台灣爆發時，國產疫苗高端股價僅卅二元左右，同年十月廿六日股價雖漲，仍只有八十三元，此後卻一路漲到二○二一年五月十七日，來到最高股價四一七元，被外界質疑炒作股票。

國民黨立委費鴻泰曾指出，二○二○年十一月底，他就接獲檢舉，指有政治人物介入炒作高端股票。他質疑，高端股價從二○二○年一月到二○二一年五月的股價相差達十三倍，且高端原始資本額是廿一億元，市值最高達八○○億元，非常不合理。

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此外，依高端股價可知，高端二○二一年五月卅日發布重訊，表示公司已與衛福部疾管署簽訂採購合約，但隔天卅一日卻殺入跌停板，股價來到三五○元，接著六月一日吞下第二根跌停，因此曾被質疑是大戶炒股後倒貨。

後來，高端六月二日吞下第三根跌停，市值蒸發超過二二○億元，不過奇怪的是，有不明人士在當天開盤前高掛一萬張買單，開盤前十秒卻突然取消，又被質疑想營造搶進高端股票的假象。

高端後來仍連續吞下第四根、第五根、第六根跌停，股價僅剩二○七元，相較五月十七日的最高股價四一七元，直接腰斬。

解盲前後暴跌暴漲

但更弔詭的還在後頭，就在高端解盲前夕，高端突然結束六連跌，迎來的是連二根漲停，接著高端六月十日宣布解盲，並向外界宣布成效良好，六月十一日開盤再度漲停。

後來，一度有消息傳出菲律賓有意購買高端疫苗，讓股價在六月十五日攀升到二八三元，但菲律賓十六日否認，股價隨即跌到二六○元，再度引發各界質疑是否被有心人亂放消息。

因涉嫌內線交易，法務部調查局昨到基亞搜索，基亞昨晚發出重大訊息表示，將配合協助調查，公司營運正常，對財務業務並無重大影響。高端疫苗則表示，公司並無被搜索，有兩名工廠員工被請去，但最後無保請回。

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