新化女白骨案 前男友打死棄屍

台南新化山區7月發現白骨案，警方拘提死者前男友等2嫌到案。（記者劉婉君攝）

2022/12/30 05:30

〔記者劉婉君、王捷／台南報導〕廿三歲男子王澤濬疑不滿廿二歲陳姓女子劈腿還提分手，今年六月初涉嫌夥同廿六歲友人王元平，將陳女載到台南市新化山區，兩人以撞球桿或徒手方式對陳女施暴，犯案後逃離現場，陳女命喪深山，直到採雷公菇的民眾發現白骨全案才曝光，警方前天將兩嫌拘提到案，依殺人罪移送，台南檢方複訊後向法院聲請羈押禁見獲准。

七月中旬，台南市新化區一位民眾到自家位在山區的土地採雷公菇時，意外發現一具白骨，嚇得趕緊報案。因白骨頭骨上沒有明顯鈍器傷痕也無碎裂痕跡，且當地位置偏僻，人煙罕至，新化警分局獲報後，原以為是附近有輕生念頭的民眾。

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但DNA比對結果出爐後，警方認為陳女是台中市太平區人，年輕卻命喪該地，懷疑案情不單純，報請台南檢方指揮偵辦，並與台中市太平分局共組專案小組，調閱陳女住家路口數十支監視器畫面，並派員在台南、台中兩地查訪，且比對電話通聯後，追查數月，鎖定家住高雄市的王姓前男友，及家住台南新化的王姓友人涉案。

據了解，王男懷疑陳女在二人交往期間劈腿還提分手，心生不滿，六月初串通王姓友人，以到台南遊玩為由，開車到台中將陳女載到新化山區。

兩嫌到案後對案情避重就輕，王嫌辯稱，當天原本只是想教訓一下女友，自稱徒手打人，友人持半截的撞球桿毆打，兩嫌互推責任，均稱是對方失手打死陳女。

警方起出疑似毆打陳女的兇器半截撞球桿。（記者劉婉君翻攝）

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