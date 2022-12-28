大貨車下國4煞不住⋯台中清水8車連撞1死3傷

台中市清水區臨港路27 日下午發生8車連環撞車 禍事故，現場車子被撞 得車頭幾乎全毀。 （記者歐素美翻攝）

2022/12/28 05:30

〔記者歐素美／台中報導〕台中市清水區臨港路昨發生一起八車連環撞車禍，造成一死三傷！有目擊者表示，許男駕駛的曳引大貨車疑從國道四號下來煞不住，一路往前撞，波及前方四輛小客車、一輛小貨車、一輛大貨車及一輛曳引車，坐在白色小客車副駕駛座的陳婦被夾在車內，待消防人員到場救出時已無呼吸心跳，送醫仍不治；警方表示，車禍詳細原因還有待調查釐清。

目擊者︰大貨車一路往前撞

這起車禍事故發生在昨天下午三點多，現場共有八輛車撞在一起，場面混亂，警方封鎖現場處理，到下午近六點，現場狀況才排除，恢復交通。

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車禍時，曳引大貨車駕駛許男（廿八歲）及計程車駕駛施男（六十六歲 ）被送往梧棲童綜合醫院，許男意識清楚，腹部挫傷，左膝與右膝挫傷，左手腕挫傷；施男腰與骨盆挫傷，治療後已出院。

另白色小客車駕駛劉姓女子（五十九歲），因車禍撞擊，有胸腹部骨折及挫傷，病情穩定，目前在大甲李綜合醫院加護病房觀察中；坐在副駕駛座的陳女（六十五歲）因困在車中，被救出時已無呼吸心跳，經大甲光田醫院急救仍不治。

民眾表示，現場看到許男駕駛的曳引大貨車疑煞不住，一路往前衝，追撞多車釀災。

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