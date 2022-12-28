公家驛站當私人招待所？／岸巡隊長爆帶隊喝酒狂歡 遭議處

海巡署東部分署第一二岸巡隊長黃德男遭爆 料疫情期間在南海園（小虎鯨）海洋驛站內飲 酒歡唱。（翻攝海洋驛站臉書）

2022/12/28 05:30

〔記者王錦義、姚岳宏／綜合報導〕海巡署東部分署第一二岸巡上校隊長黃德男，今年三月疫情期間，帶隊到花蓮加灣超商外群聚飲酒被記過，昨又被爆料，今年四到七月本土疫情高峰期間，南海園（小虎鯨）海洋驛站並未對外開放，黃德男卻率眾前往飲酒歡唱，疑把公家驛站當成私人招待所？

黃德男 三月違紀帶隊飲酒被記過

海巡署表示，秉持「勿枉勿縱、絕不護短」原則嚴正處理，相關失職人員已於十二月廿一日，依規定記申誡以上議處，並無外界所述的包庇行為。

請繼續往下閱讀...

海巡署︰記申誡以上議處 未包庇

海洋委員會為推動各項海洋政策，運用海巡署既有辦公空間，於全台九縣市設置十二處海洋驛站，去年九月起開放民眾預約參觀。本次遭踢爆的地點南海園驛站，以小虎鯨做為吉祥物，虎鯨為哺乳類群居生物，常常在花東周遭海域成群出沒。

爆料者指出，今年四至七月本土疫情高峰期間，海洋驛站並未開放民眾預約參觀，而海巡署為了避免官兵們交叉感染，辦公也實施分倉分流管制，不論休假或用餐都嚴格執行防疫工作，也停止所有督導行程，避免群聚感染。但疫情期間驛站內部，反而變成部份軍士官兵狂歡喝酒場所，由黃德男呼朋引伴到小虎鯨驛站喝酒吃肉、歡唱玩樂。

遭爆料的第一二岸巡隊隊長黃德男，二○二○年八月從警衛隊副隊長升任，但今年三月就曾遭踢爆違紀，帶隊十多人到花蓮加灣的超商飲酒，違反當時的防疫規定，還不假離營及觸犯上班時段營外飲酒規定，經上級查證屬實，黃被記過處分一次，但並未調職。

據內部人士透露，今年四月疫情期間隊中同仁升遷，因擔心在外聚餐安全疑慮，改在海洋驛站二樓閒置空間聚會，當天出席的僅隊部同仁約六、七人，沒有邀請其他人，並非指稱淪為招待所，夜夜笙歌，沒有把海洋驛站當作私人招待所之用。

海巡署指出，海巡署將強化內部管理作為，並持續要求各級主官管以身作則，並責成督察人員落實考核工作，發現違法、違紀，嚴懲不貸。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法