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    首頁　>　社會

    夫妻霞喀羅墜谷 28天後尋獲夫遺體

    2022/12/27 05:30

    〔記者廖雪茹／竹縣報導〕台北市一對夫妻上月前往新竹縣霞喀羅國家步道健行，郭姓丈夫為營救妻子不幸雙雙墜谷，沈姓妻子摔至溪邊當場身亡，郭男卻失蹤，搜救人員連日搜尋無所獲；不過家屬不放棄一絲希望，請來民間搜救隊持續尋找，事隔廿八天，民間搜救人士發現遺體並報案，竹縣府消防局人員前天將遺體搬運到登山口，交由警方和家屬處理。

    妻子摔至溪邊身亡

    消防局表示，台北市山友一行十八人，上月廿七日上午約六點卅分，從霞喀羅古道五峰民生部落登山口出發，十二點抵達白石分駐所休息近一個小時後繼續前進，沒想到在過白石吊橋往養老垂直木梯前的山徑發生意外。年約七十歲沈姓婦人不明原因失足墜谷身亡，丈夫郭男為救妻子也一同摔落，搜救人員連日尋找郭男皆無所獲。

    消防局表示，本月廿四日下午約四點五十分接獲報案，在霞喀羅古道白石吊橋事故地點下方約數百公尺處，發現郭男遺體，因天色已晚，隔天上午六點集結搜救人員上山，以人力接駁搬運，在登山口交由警方處理。

    意外發生後，家屬不放棄一絲希望，請來民間搜救隊持續尋找；如今終於找到郭男，家屬雖悲傷不捨，但總算是「回家」了。

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