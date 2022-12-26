「恭喜獲26萬貸款」沒拿到錢還遭詐19萬

古姓男子收到的簡體字合約書。（記者姚岳宏翻攝）

2022/12/26 05:30

〔記者姚岳宏／台北報導〕新北市四十八歲古姓男子收到「恭喜您獲批廿六萬八千高額借款額度」的手機簡訊，因年節將至有資金需求，古男便透過簡訊留的LINE帳號與網址連結，向自稱銀行客服專員申辦貸款，過程中卻一再被要求支付各種認證費用，古男前後付了十九萬元，還是沒貸到錢，才知遭詐。

警方調查，古男與「銀行專員」一開始正常討論貸款事宜，先填寫輸入個人資料進行註冊，甚至還上傳自己身分證照片，專員還煞有其事通知古男，申辦貸款廿六萬元成功，但撥款前需提交財力證明，古男依指示匯款一萬元。

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但當申請提現時，對方告知古男當初填寫的撥款帳戶有誤，資金已被金管會凍結，需再繳三萬元解凍金證明不是非法貸款，後又以需提交十萬元給律師，協辦移除可疑帳號，古男總計付近十九萬元，卻始終無法借到錢，古男起疑質問，對方立刻封鎖帳號消失不見。

另外，台北市三十七歲許姓女子收到手機簡訊通知，稱「您的包裹地址不正確，無法送達您指定的地址，請重新提交您的地址」，文後也附短網址，許女點擊網址，跳轉至看似中華郵政的官方網站，便依畫面顯示欄位，陸續輸入個資及信用卡號等。不到卅分鐘，就收到銀行通知有電子錢包的消費紀錄，原來許女誤入假冒中華郵政的釣魚網頁，所提供的個資全遭歹徒申辦多項電子錢包服務，共遭盜刷港幣七萬元，約合新台幣廿八萬元，幸銀行端發現消費異常，通知許女趕快報案。

刑事警察局提醒，如接獲不明網址簡訊、電子郵件，請直接聯繫該訊息所稱的官方機構（如國內外貨運公司、郵政公司、銀行等）確認訊息真假，以免自己的血汗錢，變成詐團的大紅包。

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