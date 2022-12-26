主委回讚圖算同意 管理公司缺班挨罰 告贏

法官審理後認為，主委回傳「饅頭人比個讚」貼圖（見圖）並未表示反對，應認定同意保全及管理公司。（取自LINE）

2022/12/26 05:30

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆某大型社區與某保全與公寓大廈管理維護公司簽訂契約書，雙方協議今年三月起，安排保全人員早晚各五人、秘書六人，在社區內服務。受武漢肺炎疫情影響，公司人員透過LINE群組表示，將減少人員配置，獲主委等人按讚回覆。事後卻遭管委會以缺班為由，扣罰十九萬八千元，憤而提告要回這筆錢。法官認為，主委對外可代表管委會，主委按讚應是認同該作法，判公司勝訴。

疫情影響 LINE群表示將減人

判決書指出，社區管委會與該保全及公寓大廈管理維護公司簽訂契約書（保全及管理公司），自今年三月起由該公司負責派遣保全及秘書共十六人到社區內服務；今年四月底，保全及管理公司人員透過管委會LINE群組，向主委、安全委員等八人表示，因受到疫情影響，請示是否可以降低人員配置，並製作班表張貼在群組中，分別獲得主委按讚及安全委員鞠躬回覆貼圖，五月便依該班表派遣人力。

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主委回讚圖 事後罰19萬餘元

事後，向管委會索取五月的款項時，管委會卻認定保全及管理公司人力缺班，共扣罰十九萬八千元，雙方爭論不下，只好提告索討被扣罰的服務費。

保全及管理公司代表向法官表示，事前已於LINE群組向委員們報備，並無人反對，若依約定保全缺班一哨一天扣三千、綜合管理約定缺班一人一天扣三千元，顯然過高，請求予以酌減，並要求該管委會支付公司被扣罰的十九萬八千元。

主委：LINE群無其他人同意

管委會高姓主委則向法官指出，該公司未依照雙方契約書內容派遣人力，故扣罰十九萬八千元，且管委會共有二十五席委員，而LINE群組內僅有八人，並無委員同意，保全及管理公司於五月時可調整人力。

法官：主委可對外代表管委會

法官審理後認為，主委對外可代表管委會，得知調整人力訊息時，回傳「饅頭人比個讚」貼圖並未表示反對，應認定同意保全及管理公司，為因應武漢肺炎疫情縮減人力配置，因此判該社區管委會，應將罰款返回給保全及管理公司。

法官認為，主委回按讚貼圖應是同意該作法，判該公司勝訴。 （記者吳昇儒攝）

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