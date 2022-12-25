警所引爆撒旦之母 右掌沒了還判７年半

於姓男子帶著從網路習得自製俗稱的「撒旦之母」爆裂物到新工派出所求助，不料與父親通話過程情緒激動而不慎引爆，右手掌當場炸裂，法官審理後判處七年六月徒刑。（記者廖雪茹翻攝）

2022/12/25 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕一名於姓男子帶著自製俗稱「撒旦之母」的爆裂物，到新竹縣新湖分局新工派出所求助，不料與父親通話過程情緒激動而不慎引爆，右手掌當場炸裂；新竹地院審理認定，於男行徑危害公共安全甚鉅，但坦承犯行，且右手腕截肢已付出慘痛代價，依未經許可製造爆裂物罪、妨害公務執行罪判處七年六月徒刑。

判決指出，於男透過網路習得製作爆裂物方法，今年七月六日在配偶住處製造出爆裂物後，當晚攜帶到新工派出所，向值班員警表示持有「撒旦之母」，希望員警協助聯繫其父親。

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員警為了安撫於男情緒，幫他代撥電話，於男與父親通話時表示手上拿著爆裂物，稱：「要嘛是擊斃我，要嘛是我引爆…」還指著在場員警說：「穿防爆衣沒有用啦，這擋不住啊！」等語，情緒越講越激動，結果不慎引爆，自己的右手掌當場炸裂，警所值班台的電腦螢幕、公務電話、偵訊室玻璃等多處也遭炸燬，所幸員警沒有受傷。

竹院判決指出，當時員警要求於男放下或交出爆裂物遭拒，且繼續把玩爆裂物，顯有妨害公務的脅迫行為，且不符合自首要件；於男僅因配偶及其親屬發生爭執，即漠視法律禁令，任意製造爆裂物，並帶到警所脅迫員警，對公眾安全危害甚鉅。

不過法官也認為，於男犯後坦承犯行，爆炸造成右手腕截肢，已付出慘痛代價，並衡量於男曾患憂鬱症等情，判處應執行有期徒刑七年六月，可上訴。

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