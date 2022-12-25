角力國手淪毒蟲 8壯警伺候

警方原擔心翁男（右）會拒捕，但他相當配合。（警方提供）

2022/12/25 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局刑事警察大隊偵二隊去年查獲一起大麻毒品案，赫然發現大麻的來源，竟是住在台北市中山區、曾入選角力國手的翁姓年輕男子，他曾獲得總統盃冠軍，也曾於全國角力賽事獲得金牌，受傷後淡出角力運動，他到案否認販賣、只坦承吸食，理由是熱愛創作「饒舌音樂」，「呼麻（吸大麻）能增加音樂創作靈感」。

轉行創作饒舌音樂

竟稱呼麻能增靈感

中市刑大偵二隊去年查獲一宗持有大麻案，追查來源發現翁男涉案，趁他與蘇姓大學學長交易大麻時發動搜索抓人，於蘇男身上查扣大麻一點八三公克，大麻雖未在翁男身上，也未在他的北市租屋處查獲大麻，但在翁的手機發現涉嫌販毒的訊息對話證據，台北地檢署日前已偵結，認定翁、蘇犯罪事證明確，依違反毒品危害防制條例罪嫌起訴。

請繼續往下閱讀...

翁男否認販毒，僅承認吸毒，理由是他熱愛「饒舌音樂」創作，吸食大麻能增加他音樂創作的靈感。警方發現，翁男自認行事謹慎且與人為善，交易大麻都直接用自己的帳戶轉帳，且手機訊息記錄其大麻每公克一千八百元。

資料顯示，翁男讀國中時就展現角力天賦，曾獲總統盃冠軍，也曾於全國大專院校運動會、全國中等學校運動會奪得金牌，曾入選亞洲青年、青少年角力錦標賽等國際賽國手。

翁男身材精壯魁梧，警方不敢大意，收網時擔心他拒捕恐難以壓制，安排埋伏八名強壯且熟練柔道的警察，趁他與蘇男交易結束、正要各自離開時逮人，不過翁男當時坐在路邊滑手機，並無拒捕舉動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法