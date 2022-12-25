藥圈鄧紫棋 利用置物櫃販毒

由於黃女長相酷似香港女藝人鄧紫棋，檢警偵辦時戲稱為「藥圈鄧紫棋」。（取自臉書，記者闕敬倫翻攝）

2022/12/25 05:30

與債主合夥撈偏門 賣出四‧五公克安非他命判刑七年

〔記者闕敬倫／新北報導〕新北市一名酷似香港女藝人鄧紫棋的廿多歲黃姓女毒販，因武肺疫情失業，心生歹念與周姓債主友人做起毒品生意，黃女為了避免遭警方喬裝買家「釣魚」，想到透過火車站、捷運站常見的置物櫃與買家交易毒品，最終仍被查獲送辦，新北地院一審日前依販毒罪將她判刑七年。

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黃女在某次交易時，與買家陳姓男子聯絡，先要求對方匯款到人頭帳戶，再將毒品放置到板橋火車站A三出口附近的置物櫃，之後再告知置物櫃密碼，由陳男自行前去領取，成功以此種方式完成毒品買賣。

由於黃女外貌出眾且善於打扮，檢警偵辦時戲稱她是「藥圈鄧紫棋」，她的學歷為高中肄業，過去一直在美甲行業工作，這二年因受到疫情影響，慘遭雇主辭退。

黃女家境小康，但她卻不循正當途徑找工作，經常向父親要錢，並與遭通緝的同居男友南北兩頭跑，有時會一起到她嘉義戶籍地居住。

黃女因積欠周姓男友人七萬元，無力償還，二人協議後決定一起販毒，分工拆帳賺價差，由周男先拿出五萬元交給黃女去找毒品上游找貨，待批到安非他命後，交給周持有，分裝為每袋一公克保存販售，每克售價三千元。

黃女從社群平台或藥圈友人尋覓買家，談好交易價格、地點等事宜，再由周男與買家面交，售毒收入由黃女保管，最後再以三、七比例分帳。不料二人才賣出四點五公克就「翻船」被檢警逮捕。

資深刑警表示，一般毒品交易大多是透過俗稱「小蜜蜂」的模式面交，而以公共置物櫃販毒的手法相當少見，過去也曾有詐騙集團以此方式轉交存摺、提款卡給車手，近年受疫情影響開始轉型線上作業，才較少見，反倒是毒蟲也習得以此方法交毒。

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