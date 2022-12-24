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    假靈骨塔5集團接力詐5年 商界退休女強人賠光6千萬

    朱嫌等18人分別移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

    朱嫌等18人分別移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

    2022/12/24 05:30

    〔記者邱俊福／台北報導〕五個假靈骨塔詐欺集團先後對一名商界退休的八旬張姓婦人，以找到買家、可協助她出售持有的塔位，及節稅須加購塔位、骨灰罐等，從二○一六年至去年，一步步榨乾張婦全部六千多萬元積蓄；刑事局偵一大隊第二隊陸續逮捕詐團朱姓男子等十八人到案，移送檢方偵辦。

    警方調查，該五個不同集團，從吳姓業務員詐欺得手開始，又將張婦轉介給下一個集團，最後由朱姓業務員結束，騙光張婦畢生積蓄；為取得張婦信任，成員還假扮買家，假意洽談收購塔位，並偽造國稅局公文，讓她誤信欠稅須補稅。

    集團編造的話術還結合時事，例如騙稱合資買塔位的金主家人，因普悠瑪事故身亡，要協助將金主先前投資的資金歸還，也是做功德；馬來西亞買家因該國總統貪污，跨國交易中斷須補稅等。一直到今年初經友人提醒，張婦始知受騙。

    警方收網逮捕十八人、查扣一一二萬多元，還發覺集團置放骨灰罐的倉庫竟存放上千個骨灰罐，等待不存在的「買家」領取，詢問後依詐欺、組織犯罪等罪嫌移送法辦。

    警方提醒，靈骨塔仲介買賣，須透過立案許可的「不動產經紀業者」或「合格登記之殯葬業者」，可洽詢各縣市府殯葬機關索取合法業者聯絡方式，並查證有無委託買賣仲介事務，或撥打「165」反詐專線查證。

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