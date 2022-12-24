拾荒撿走兩串衛生紙 賠失主18萬還沒完…

林姓拾荒婦「撿走」機車旁的兩串衛生紙，賠了近十八萬元。（讀者提供）

2022/12/24 05:30

報警揪出婦人偷走衛生紙

〔記者黃佳琳／高雄報導〕李姓婦人到大賣場買了兩串衛生紙（市價七百九十八元），隨手放在家門口的機車旁，結果被六十五歲林姓拾荒婦撿走，李婦報警揪出林婦偷衛生紙，開口索討一百倍的賠償及十萬元「法律顧問費」，還揚言「不賠就讓妳關五年」，林婦擔心去坐牢，共賠給李婦十七萬九千八百元，事後向友人請教，才發現自己被恐嚇取財，憤而報案，法官認為，李婦此舉已涉恐嚇取財罪，判她徒刑一年，並沒收犯罪所得。而林婦偷衛生紙，也被法官輕判罰金一千元。

索百倍賠償及法律顧問費

判決指出，去年八月十九日凌晨兩點多，林姓拾荒婦騎腳踏車行經高雄市鳳山五甲地區，發現李婦家門口的機車旁放置兩串衛生紙，誤以為是沒有人要的垃圾，順手撿走後，隔天上午，李婦發現衛生紙不見急忙報警。

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揚言：不賠就讓妳關五年

警方循線查出林婦涉案，通知她到五甲派出所製作筆錄，李婦接到消息後也趕到派出所，得知林婦有意和解時，她竟開口索討一百倍的賠償金，嗆聲「若不支付一百倍罰款，絕不和解且不原諒妳、要讓妳被關五年」。

不諳法律的林婦擔心會去坐牢，當天就帶李婦去銀行，把兩串衛生紙七百九十八元及一百倍賠償金七萬九千八百元滙給李婦；隔月九日，李婦又跑到林婦家叫囂，指請教過法律人，要求林婦再付她十萬元「法律顧問費」，並再度揚言：「若不支付十萬元顧問費，絕不和解且不原諒妳、要讓妳被關五年」。

求教友人發現被恐嚇 報警

林婦迫於無奈只好再給十萬，但事後愈想愈不對勁，向友人請教後，才發現自己被恐嚇取財，氣得前往警局報案提告。

高雄地院審理時，李婦否認恐嚇林婦，強調雙方都是出於自願簽下和解書，林婦也因獲得她的原諒，偷衛生紙的事則被法官輕判罰金一千元。

失主恐嚇取財 判刑一年

但法官查出李婦曾涉及多起竊盜案，李婦也坦承，自己過去偷東西時，沒有被索討過一百倍的賠償金，法官認為，李婦要求對方賠一百倍，又出言恐嚇藉機貪取不法利益，已違背公序良俗且逾越常人得以容忍程度，因此依恐嚇取財罪判徒刑一年，並沒收十七萬九千八百元的犯罪所得，可上訴。

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