警車追捕撞飛女騎士 判國賠555萬元

案發時現場照。（資料照）

2022/12/23 05:30

〔記者王定傳、周敏鴻／綜合報導〕一部隸屬於桃園市政府警察局八德分局的巡邏車，二○一八間，追逐拒絕盤查的可疑車輛時，在新北市鶯歌區鶯桃路六五八巷口高速闖紅燈撞上楊姓機車女騎士，致楊女頭部重創，智力衰退如幼齡兒童，楊女與其父母提訴國賠，新北地院法官認定審理後判八德警分局賠償五五五萬餘元，可上訴。

害智力衰退如幼童

楊女與家人提出國賠合計二六二七萬餘元。八德警分局則主張，依新北市政府車輛行車事故鑑定委員會及新北市政府交通局覆議認為，姜員沿途開警示燈及警鳴器，並按喇叭提醒用路人注意，且有優先路權，無肇事因素。

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法官審理認為，案發地點是連接鶯歌與八德的主要交通幹道，案發時段屬繁忙時段，姜員又是該路段附近派出所警員，必定知道該區交通環境與條件，自應注意車前狀況，隨時採取減速等必要安全措施。

法官認為，當時視距良好，姜員駕車行經上一個路口時，已看見多輛機車正通過，當能預見有其他用路人見聞警示燈及警鳴器後，可能未及時反應，但他卻未煞車減速，疏未充分注意車前狀況，隨時採取必要安全措施，有過失責任，楊女也有過失，占六成責任，判八德分局賠七一一萬餘元，扣除強制責任理賠金後，仍須賠償四九一萬餘元，楊女父母，各獲得卅二萬元賠償。

至於新北市政府車輛行車事故鑑定委員會的鑑定，法官認為，鑑定所列資料，並未包含行車記錄器等畫面，僅以路權推斷姜員無肇事因素，未探究縱使有優先通行權仍負有其他注意義務，遂不採用；八德分局副分局長梁仲銘說，尊重判決，但將針對國賠部分提出上訴。

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