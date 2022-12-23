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    男子潛花蓮機場2小時 依國安法送辦

    花蓮機場軍、民機經常同時出現，被國防部列為軍事重地。（記者游太郎攝）

    花蓮機場軍、民機經常同時出現，被國防部列為軍事重地。（記者游太郎攝）

    2022/12/23 05:30

    〔記者游太郎／花蓮報導〕軍民合用的花蓮機場，十月間被一名陳姓男子潛入二小時，空軍花蓮基地官兵發現後報警處理，航警局最後依違反「國安法」送辦，空軍花蓮基地則強調，侵入的區域屬民航局花蓮航空站管理，軍事設施並未遭到破壞。

    花蓮機場十月十七日清晨五時許，遭陳姓男子由基地大門北側潛入，並在機場內停留逾二小時，直到七時廿分被空軍花蓮基地官兵發現，當時位置在民航局的助、導航設施附近，立即通報花蓮憲兵隊將人留置，最後交由航警局花蓮分駐所依權責處理，訊後依違反「國安法」送辦。

    空軍第五聯隊指出，陳男疑似酒後翻牆潛入，並未進入機堡、機庫等機敏設施，也未查出有拍照等行為，民航局所屬的助導航設施也未受損，但因破壞圍牆等阻絕設施進入機場內，花蓮基地特別全面清查所有圍牆及阻絕設施，防止再被不法份子從外滲入活動。

    官兵透露，雖然陳男潛入機場內活動區域以民航設施為主，但基地內的官兵從監視器畫面發現蹤跡後，立即限制行動，並通報花蓮憲兵隊及航警局花蓮分駐所逮人，雖然待的時間有點久，但全程均掌控。

    軍、民合用機場 偵辦從嚴

    空軍司令部則表示，空軍花蓮基地屬於軍、民合用機場，陳姓民眾進入的區域並非軍方的管制區域，活動區域僅限於跑道附近的民航局助、導航設施旁，但機場內軍事設施相當多，航警局一開始僅以侵入機場移送法辦，但空軍花蓮基地設施事涉機密，要求依據「國安法」移送偵辦。

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