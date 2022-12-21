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    3度酒駕／無照水泥工撞死女騎士輕判

    酒駕水泥工撞死女騎士輕判示意圖。（資料照）

    酒駕水泥工撞死女騎士輕判示意圖。（資料照）

    2022/12/21 05:30

    〔記者許國楨／台中報導〕苗栗縣五十九歲泥作師傅彭為漢，去年在工地飲酒後開車返家，途中撞死一名騎車女騎士，彭男賠償家屬一五一萬元並請求緩刑，一審法官認為不宜宣告緩刑，輕判一年十月判刑，二審台中高分院認為，彭男已有兩次酒駕紀錄，卻又酒駕還撞死人，顯見對刑法反應力薄弱，維持原判。

    判決指出，彭男因酒駕被註銷駕照，去年十月三十日下午他在工地喝啤酒後，當天下午四時許，駕駛貨車沿後龍鎮中山路行駛，行經一處交岔路口欲右轉，因酒後注意力不集中，未禮讓直行的楊姓女機車騎士，雙方發生碰撞後，楊女倒地送醫，因內出血休克身亡。

    警方查出彭男酒精濃度超標，依公共危險致人於死罪移送，彭男承認涉案，案件偵查期間，就以一五一萬元與死者家屬達成和解，並以家中有高齡父親、讀高中孩子要扶養等理由請求緩刑，但台中地院法官審酌，彭男先前分在二○一三年、二○一四年間酒駕被逮，分別判處拘役五十天、五月徒刑，都已執行完畢。但此次再犯酒駕還撞死人，認為彭男對於刑法反應力薄弱，依法判刑一年十月，不宜宣告緩刑。台中高分院審理後認為，一審認適用法並無違誤，量刑妥適，且彭所犯為最輕本刑三年以上之罪，嚴重侵害個人法益，難認有何過苛情事，駁回彭男請求，可上訴。

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