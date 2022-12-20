騎士申訴 淡水分局二度看錯 回文「沒開錯單」

朱先生七月接到新北市淡水警分局告發單，指他騎車在淡水關渡橋時，變換車道未依標線指示。（圖朱先生提供） 朱先生檢附上班銀行監視器畫面， 證明當時在高雄，至今三個月得不 到回覆。（圖朱先生提供）

2022/12/20 05:30

〔記者徐聖倫、黃良傑／綜合報導〕高雄市朱姓男子遭警方開錯單，申訴三個月都得不到回覆，控訴公家單位效率差。新北市淡水警分局表示，九月六日有接獲高市府交通局來函，於當月二十二日回函，接下來就沒有收到任何通知，昨見媒體報導，才知道原來問題沒解決，經去電朱男致歉，並承認誤植車牌，且承辦員警已獲懲處，始得朱男諒解。

淡水分局致歉撤罰單 承辦警申誡一次

不過高市交通局卻表示，今年七月廿七日接到朱姓男子陳情喊冤，曾發文新北市警局淡水分局，八月廿九日警方回文「違規事實明確，員警依法舉發」，交通局轉知陳情民眾，民眾異議，九月六日上高市府官網再度陳情，九月十四日高市府交通局發文淡水分局，請新北警方再查察，截至目前為止，高雄市政府尚未收到新北市警局函文。新北警方稱九月廿二日曾通知高市府，交通局表示，目前查不到有收過這封文件。

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淡水警方解釋，當時輸入資料的蔡姓警員，將車牌的英文字母「M」看成「N」，造成誤植開錯單。而高市府交通局來文時為九月六日，員警查看朱男提供的不在場監視器擷圖時又看錯，堅持沒開錯單，於是在九月廿二日回文高市府交通局。

九月廿二日至本月十八日為止，淡水警分局就沒有再接獲任高市府消息，於是認為問題得到解決。直到昨日朱男投訴媒體報導，警方才知道原來問題還在，趕緊再調閱一次違規資料及朱男提供的不在場證明，果然發現錯誤。

淡水警分局去電向朱男鄭重致歉，並解釋違規影像內車牌由於光源反射，導致蔡員誤植違規車輛車號，蔡員遭行政懲處申誡一次。警分局也主動函請權管機關撤銷該舉發單，並承諾將加強教育訓練及落實違規舉發單審核機制。

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