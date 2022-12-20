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    首頁　>　社會

    人在高雄 竟被舉發在新北違規／烏龍罰單申訴3個月 討不回公道

    朱先生七月接到新北市淡水警分局告發單，指他騎車在淡水關渡橋時，變換車道未依標線指示。（圖朱先生提供） 朱先生檢附上班銀行監視器畫面， 證明當時在高雄，至今三個月得不 到回覆。（圖朱先生提供）

    朱先生七月接到新北市淡水警分局告發單，指他騎車在淡水關渡橋時，變換車道未依標線指示。（圖朱先生提供） 朱先生檢附上班銀行監視器畫面， 證明當時在高雄，至今三個月得不 到回覆。（圖朱先生提供）

    2022/12/20 05:30

    〔記者方志賢、黃良傑、徐聖倫／綜合報導〕高雄朱姓男子七月接到新北市淡水警分局告發單，指他騎機車行經關渡橋時，變換車道未依標線指示，但罰單註記的違規日期，他根本不在北部，而是在高雄上班，他線上申訴遭駁回，不死心再申訴，並檢附監視器畫面證明當時不在場，至今三個月仍得不到回覆，朱先生無奈表示「行政效率很糟糕」；直到昨天記者採訪披露，淡水警分局才坦承車牌號碼誤植，不過卻稱，民眾第二次申訴結果，九月廿二日已通知高雄市政府交通局，但交通局說，查不到有收過這封文件，雙方互踢皮球。

    朱男投訴本報 淡水警分局坦承誤植車牌

    朱先生投訴本報指，今年七月廿日收到新北市淡水警分局的告發單，指七月十二日下午五點廿六分，他騎機車在淡水關渡橋上往八里方向，因變換車道未依標線指示而開單告發，但根據警方提供的民眾舉發照片，照片中的違規機車車牌模糊。

    朱先生說，他的機車一直在高雄使用，從未在新北市上路，他第一次七月廿七日線上申訴，淡水警分局八月廿九日回覆「舉發無誤」。第二次他調閱上班處銀行的監視器畫面，正巧罰單違規時間，監視器拍到他騎機車進出的清晰影片。

    朱先生九月六日線上再次申訴，並附上影像佐證，但至今已三個月卻得不到回覆，他無奈地說「如果沒有這些影片，他真的要含恨」。

    朱先生不滿地表示，民眾舉發的照片模糊不清，經陳情申訴後為何要一直擾民，已經三個月了，行政效率竟如此糟糕，「六百元罰款不是很多，問題是非戰之罪」。

    經本報披露後，淡水警分局昨表示，經再次檢視畫面，影像內車牌由於光源反射，導致員警誤植違規車輛車號，造成民眾不便，深感抱歉，員警疏失部分將依規定懲處，也會主動函請權管機關撤銷該舉發單。

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