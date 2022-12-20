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    查扣最高額》警破行動水房 車手身藏1618萬

    警方在嫌犯車上起出高達一千六百一十八萬元的現金，是台灣詐欺車手案史上，查扣最高額的贓款。（記者徐聖倫攝）

    警方在嫌犯車上起出高達一千六百一十八萬元的現金，是台灣詐欺車手案史上，查扣最高額的贓款。（記者徐聖倫攝）

    2022/12/20 05:30

    〔記者徐聖倫／新北報導〕卅三歲詐騙集團幹部陳冠廷和四十歲李姓車手，除從事詐款提領，還擔任「行動水房」，負責開車收集各組車手的贓款，再上繳至集團，兩人日前在新北市新莊提領現款後，又前往板橋繼續領，新莊警分局獲報，在超商逮捕兩人。驚人的是，警方在嫌犯車上起出高達一千六百一十八萬元的現金，是台灣詐欺車手案史上，查扣最高額的贓款。

    收集各組車手贓款 再上繳集團

    警方表示，本月十六日晚間六時許，新莊區中正路上某銀行行員，見門外ATM有人駐足拿多張提款卡接連提領，持續領了十多分鐘，領完就搭車離開，行員研判是車手立刻報警。警方調閱監視器，研判是一組提領贓款的車手，鎖定車牌追緝。

    警方追到板橋區長江路某超商門口，堵到正在超商提款的車手，並控制停在門口的汽車駕駛，將兩人壓制逮捕，隨後警方在車上找到兩只行李箱，裡頭全是千元鈔，經清點有一千六百一十八萬元，並扣下兩人身上的存摺六本、提款卡五張、手機三支等贓證物。

    警方調查，這組人馬由負責開車、監督提領的陳男，以及提領現款的李男組成，兩人有多起詐欺前科，陳男還是詐團的贓款水房幹部。當天兩人提領完贓款就要上繳，所幸警方及時查獲。

    偵詢時，兩嫌承認犯案，但錢要送到哪去、受誰指使都不願說明，態度極度不配合，全案依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送檢方，檢方複訊後將陳男聲押獲准，李男諭令六萬元交保候傳。

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