中寮「泡麵土地公」香爐 被埋雞頭

男子把生雞頭埋入石龍宮香爐內。（石龍宮提供）

2022/12/19 05:30

〔記者陳鳳麗、王俊忠／綜合報導〕以「泡麵土地公」聞名全台的南投縣中寮鄉石龍宮，十六日晚間遭一名男子在香爐裡埋生雞頭，該男外型與日前在台南市西羅殿香爐埋生雞腿的男子有幾分相像，廟方昨已到派出所報案，除希望找到該男子，也盼杜絕這種對廟方不敬的怪異行為。

疑同是台南西羅殿香爐放雞腿者所為 廟方報案

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中寮鄉石龍宮因信眾都會以泡麵當供品，且很多人會吃一碗泡麵才離開，因此泡麵土地公稱號不脛而走，信眾愈來愈多。本月十六日傍晚五時多，一名瘦高男子，趁石龍宮天公主爐前沒人的空檔，將手上拿的塑膠袋埋進香爐，再用香灰蓋住。怪異舉動被信眾發現告訴廟方，工作人員過來查看，發現袋子裡裝的竟是生雞頭。工作人員前日把監視器畫面放在網路，不少網友認為該男的外型，很像上月廿七日，在台南西羅殿香爐放生雞腿的呂姓男子。石龍宮工作人員不敢確定是否是同一人，但怕有人模倣或該男子再度前來放奇怪的東西，昨到派出所報案。

據報導，呂男是從台中坐火車到台南，去西羅殿香爐裡埋生雞腿，而他告訴警方此舉是為還願，警方因擔心有人模仿，用刑法二四六條侮辱廟宇等罪嫌函送法辦。呂男非現行犯，警方訊後先請回。台南地檢署表示，此案後續須由受理檢察官，再行調查偵辦及涉案情節的認定。

民俗專家廖大乙表示，以民俗宗教來看，香爐埋雞頭的男子，有可能是走火入魔的宗教狂熱分子，不知自己在做什麼。至於此舉被視為下降頭的一種，目的是要挑戰神威，破壞神蹟，惟下降頭要有效，須立誓一生孤、貧、賤，且還要唸咒語，很多師父傳授咒語會「蓋步」，會唸咒語的人少之又少，因此該舉動不見得能達破壞神威的目的，反而會自傷。

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