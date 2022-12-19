為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    中寮「泡麵土地公」香爐 被埋雞頭

    男子把生雞頭埋入石龍宮香爐內。（石龍宮提供）

    男子把生雞頭埋入石龍宮香爐內。（石龍宮提供）

    2022/12/19 05:30

    〔記者陳鳳麗、王俊忠／綜合報導〕以「泡麵土地公」聞名全台的南投縣中寮鄉石龍宮，十六日晚間遭一名男子在香爐裡埋生雞頭，該男外型與日前在台南市西羅殿香爐埋生雞腿的男子有幾分相像，廟方昨已到派出所報案，除希望找到該男子，也盼杜絕這種對廟方不敬的怪異行為。

    疑同是台南西羅殿香爐放雞腿者所為 廟方報案

    中寮鄉石龍宮因信眾都會以泡麵當供品，且很多人會吃一碗泡麵才離開，因此泡麵土地公稱號不脛而走，信眾愈來愈多。本月十六日傍晚五時多，一名瘦高男子，趁石龍宮天公主爐前沒人的空檔，將手上拿的塑膠袋埋進香爐，再用香灰蓋住。怪異舉動被信眾發現告訴廟方，工作人員過來查看，發現袋子裡裝的竟是生雞頭。工作人員前日把監視器畫面放在網路，不少網友認為該男的外型，很像上月廿七日，在台南西羅殿香爐放生雞腿的呂姓男子。石龍宮工作人員不敢確定是否是同一人，但怕有人模倣或該男子再度前來放奇怪的東西，昨到派出所報案。

    據報導，呂男是從台中坐火車到台南，去西羅殿香爐裡埋生雞腿，而他告訴警方此舉是為還願，警方因擔心有人模仿，用刑法二四六條侮辱廟宇等罪嫌函送法辦。呂男非現行犯，警方訊後先請回。台南地檢署表示，此案後續須由受理檢察官，再行調查偵辦及涉案情節的認定。

    民俗專家廖大乙表示，以民俗宗教來看，香爐埋雞頭的男子，有可能是走火入魔的宗教狂熱分子，不知自己在做什麼。至於此舉被視為下降頭的一種，目的是要挑戰神威，破壞神蹟，惟下降頭要有效，須立誓一生孤、貧、賤，且還要唸咒語，很多師父傳授咒語會「蓋步」，會唸咒語的人少之又少，因此該舉動不見得能達破壞神威的目的，反而會自傷。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    社會今日熱門

    2022 卡達世界盃

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播