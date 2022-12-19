《高雄》學生划舟課落海 誤判天候教師致歉

消防及海巡人員搭乘氣艇救援划獨木舟落海的學生。（民眾提供）

2022/12/19 05:30

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄科技大學海洋休閒管理系，十七日在情人碼頭進行獨木舟海上訓練課程，因天氣惡劣，導致廿八名學生受困海上、八名學生落海、失溫送醫，有女學生批老師罔顧學生安全，執意讓學生下水，校方昨坦承授課老師因交通因素遲到，並誤判天候快速變化，授課教師表達歉意，後續會做整體課程的檢討與追蹤。

廿八名學生受困、八人落海失溫送醫

高科大海洋休閒管理系十七日在茄萣情人碼頭內灣進行獨木舟海上長划訓練，在折返點時，因風雨增強，有廿八名學生無法順利划回岸上，求救消防、海巡協助救援，其中八人因落海、失溫送醫。

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女學生貼文批老師執意讓學生下水

事後，一名女學生在Dcard發文痛批，老師罔顧學生安全，執意讓學生下水而造成此結果，呼籲學校及老師說明，並負起相關責任，她說「希望大家的重視可以讓該老師重新調整教學方式，而不是覺得以前可以，現在為什麼不行的爛理由，罔顧學生生命，要學生忍著寒冷低溫進行該課程！」

高科大：天候變化 授課教師表達歉意

高科大昨表示，興達港內港遊憩水域屬防波堤範圍內，為相對平穩水域，無浪高問題，這次是對天候誤判導致後續救援，授課老師因交通因素遲到， 依據現場教練回覆海況資訊後，做出按計畫下海實作長划訓練的判斷，誤判後續天候快速變化，授課教師表達歉意。

高科大說，參與課程學生均配置救生衣、教練、救生艇等安全防護機制，最後因天候驟變造成八名同學因雨、泡水等因素失溫送醫，學校同步啟動校安機制，並決議暫緩系上移地教學課程，全部移回校內進行。

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