學甲88槍案 再押供槍蔡嫌、助取槍運將

學甲槍擊案，再逮涉提供槍枝的蔡嫌。（警方提供）

2022/12/19 05:30

〔記者王俊忠、王涵平／台南報導〕檢警偵辦學甲八十八槍槍擊案，十六日逮幕後策劃人楊展華，同時循線找到提供衝鋒槍的蔡金郎，還有開車載楊展華去取槍的司機謝俊傑，檢方認為蔡、謝兩人涉槍砲等罪嫌重大、有串、滅證之虞，向台南地院聲押；法官十八日裁定蔡、謝兩嫌收押禁見。

偵辦學甲槍擊案的專案小組，十六日在新北市新莊區逮捕涉嫌提供衝鋒槍的男子蔡金郎，另還逮捕謝等其他三人，其中謝俊傑陪同楊展華北上，向蔡嫌拿槍回台南，蔡、謝兩嫌在十七日都被移送偵訊，檢方聲押禁見獲准；另吳姓、蔡姓兩人涉嫌幫忙窩藏主嫌「紅龜」洪政軍，案情釐清後，吳、蔡兩人被檢方請回。

請繼續往下閱讀...

據了解，學甲槍擊案案發原因與太陽光電利益糾紛有關，案情輪廓大致是在逃的紅龜洪政軍找楊展華當面謀議，由楊嫌提供衝鋒槍和子彈交給洪政軍，再由洪把槍彈拿給涉案槍手孔祥志，於今年十一月十日凌晨騎機車到學甲區兩地開槍恫嚇；接應的共犯李奇漢十一月十日凌晨，開車載孔祥志到台南市區，騎作案機車到學甲區開槍；共犯郭建彰則是涉嫌提供作案機車給孔嫌。

全案收押5嫌 兩主嫌在逃

全案目前有楊展華、郭建彰、李奇漢落網並被法院裁定收押，警方專案小組十六日晚間再到北、高等地共逮捕蔡、謝等四人，並成功聲押禁見蔡、謝兩嫌，此槍擊案迄今已有五名共犯被收押。

蔡男涉嫌提供衝鋒槍給楊展華，並涉嫌資助窩藏紅龜；謝男則是陪同楊展華北上向蔡男拿取衝鋒槍；此案主嫌洪政軍、涉開槍的槍手孔祥志兩人在逃，迄今不知去向，孔嫌疑已偷渡潛逃國外。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法