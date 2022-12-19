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    大麻裝魚油膠囊》藥頭PO社群、通訊軟體販毒 警溯源追查

    張男被依違反毒品危害防制條例法辦。 （記者鄭景議翻攝）

    張男被依違反毒品危害防制條例法辦。 （記者鄭景議翻攝）

    2022/12/19 05:30

    〔記者王冠仁、楊國文／台北報導〕警方查獲張姓男子將大麻裝在魚油膠囊內，四處在網路上兜售給青少年；針對毒販製成大麻膠囊、大麻電子煙在網路上販賣，毒害國人，高檢署檢察長張斗輝昨指出，大麻、強力搖頭丸（PMMA）走私進口情形嚴重，高檢署將加強執行「安居緝毒專案」，將大麻、強力搖頭丸等毒品列為查緝重點，警方則表示，現在毒販透過網路社群、通訊軟體為媒介販毒，已形成一種趨勢，會持續針對新興網路論壇、社群平台與線上遊戲聊天室巡邏布線，向上追溯供毒犯嫌，向下清查施用者。

    張斗輝表示，大麻及新興毒品如強力搖頭丸等，對青少年、國人的健康危害甚鉅，以大麻為例，近期查緝大麻案數量明顯增加，光去年即查獲一萬多株，因此今年八月間，台中地檢署、中市警局執行第七波的「安居緝毒專案」，成果豐碩，查獲供毒藥頭、施用藥腳共一百多人及一批大麻毒品包、大麻植株、大麻種子等物。政府對大麻等毒品查緝相當重視，將加強各面向的緝毒作為，包括網路查緝等工作上。

    一名專責緝毒的警官則指出，近年來警方掃蕩毒品，最常用的方式就是溯源追查。現代幾乎人人都有手機，警方會從落網小毒蟲、藥腳的手機來「洗資料」，不僅設法追出毒品來源，也會清查毒犯的交友圈、金流等，建構完整的毒品上下游網絡。就算通訊軟體有「閱後即焚」的功能，只要擴大追查其毒友跟其他毒販，也能夠深入將其一網打盡。

    此外，由於大多數毒品只要持有就已觸犯刑法，警方也常以「誘捕偵查」方式來掃蕩。像警方只要在網路上看到散布販毒的類似訊息，就會偽裝成買家相約交易，此舉能讓警方有機會逮到毒販，也會讓其他毒販不敢上網交易。

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