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    首頁　>　社會

    單身社團交往同居 男侵害配偶權 免賠

    台中地院法官認為，臉書社團是由單身、單親男女組成，謝男誤信小芳單身之說足以採信，判決謝男不用賠償。（資料照）

    台中地院法官認為，臉書社團是由單身、單親男女組成，謝男誤信小芳單身之說足以採信，判決謝男不用賠償。（資料照）

    2022/12/18 05:30

    〔記者張瑞楨／台中報導〕謝姓男子去年一月於臉書「單身單親交友社團」結識女子「小芳」，小芳宣稱自己單身，雙方很快於去年二月熱戀同居，但也很快於五、六月分手；不料小芳的丈夫李姓男子，發現妻子與謝男的性愛照與甜蜜對話，氣得控告謝男索賠七十萬元。謝男出庭時表示，他誤信小芳已離婚之言，並無破壞李男家庭之心；台中地院法官認為，上述臉書社團是由單身、單親男女組成，謝男誤信小芳單身之說足以採信，判決謝男不用賠償；可上訴。

    判決書指出，李男主張，謝男透過臉書與她的妻子認識，雙方同居約三個月，每天都發生性行為，直到妻子從謝男住處搬回來，他才無意間看到，謝男與妻子在LINE上的甜蜜對話與性愛照片，妻子也坦承出軌，他提告對方侵害配偶權，請求謝男賠償精神慰撫金七十萬元。

    謝男答辯說，他不知小芳婚姻狀況，兩人於臉書「單身單親交友社團」結識，相識後他多次詢問確認小芳是單身，才進一步發展感情；兩人同居時，小芳也告訴他的父母親等家人，已與丈夫離婚，之後二人因個性不合、他也結交新女友，去年五、六月分手，但小芳於分手之後，仍用LINE持續傳送「情人節快樂」，他堅持不再與小芳有感情，不回應小芳，他並沒有破壞小芳與李男婚姻之意。

    台中地院法官認為，雙方於「單身單親交友社團」認識，該社團是由單身、單親男女組成，李男主張謝男知道小芳已結婚，應負起舉證之責，但從現有證據來看，謝男是誤信小芳單身之說，並非故意或過失侵害李男的配偶權，據此判決謝男不用賠償。

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