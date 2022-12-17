為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    洗錢大咖郭哲敏逃美／台美司法通案談引渡議題

    法務部常務次長林錦村（ 右四） 與 NAAG會長米勒（左四）會晤，會場揚 起我國國旗。 （記者吳政峰翻攝）

    法務部常務次長林錦村（ 右四） 與 NAAG會長米勒（左四）會晤，會場揚 起我國國旗。 （記者吳政峰翻攝）

    2022/12/17 05:30

    〔記者吳政峰／台北報導〕法務部常務次長林錦村本月初組團赴美，參加全美州檢察長協會（NAAG）年會，與會人士關注台海情勢，並強調與台灣共享自由民主價值，肯定台灣人的韌性；代表團而後拜會司法部官員，尋求洽簽引渡條款的可能性，以求落實打擊犯罪無國界，避免美國成為台灣罪犯避風港，據悉美方亦有誠意討論。

    台灣是唯一接受NAAG邀請列席的國家，每年由法務部高層或檢察總長組團參加，今年團長為常次林錦村，帶領國際及兩岸法律司副司長汪南均等檢察官與會。

    會中不少州檢察長關切台海情勢，直言台灣與美國共享自由與民主價值，台灣人在壓力下展現韌性。林錦村與舊識、現任會長湯姆米勒（Tom Miller）會晤，提出我檢察官赴美檢察機關進修的建言，獲部分檢察長同意。

    台美雖有司法互助協定，但尚無引渡條款，已故力霸集團前董事長王又曾、廿七億元洗錢案主嫌郭哲敏，均潛逃美國藏匿，台、美先前雖曾技術性遣返潤寅詐貸案主嫌楊文虎夫婦回台受審，但仍僅屬默契上的私下合作。

    為避免美國成為台灣罪犯的窩藏處，代表團本次銜命洽談引渡條款，這也是兩國官員近來首次單獨針對引渡議題進行面對面協商，而美國司法部官員研議後，也有誠意進行磋商，開啟兩國共同打擊犯罪的新篇章。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    社會今日熱門

    2022 卡達世界盃

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播