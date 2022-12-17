洗錢大咖郭哲敏逃美／台美司法通案談引渡議題

法務部常務次長林錦村（ 右四） 與 NAAG會長米勒（左四）會晤，會場揚 起我國國旗。 （記者吳政峰翻攝）

2022/12/17 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕法務部常務次長林錦村本月初組團赴美，參加全美州檢察長協會（NAAG）年會，與會人士關注台海情勢，並強調與台灣共享自由民主價值，肯定台灣人的韌性；代表團而後拜會司法部官員，尋求洽簽引渡條款的可能性，以求落實打擊犯罪無國界，避免美國成為台灣罪犯避風港，據悉美方亦有誠意討論。

台灣是唯一接受NAAG邀請列席的國家，每年由法務部高層或檢察總長組團參加，今年團長為常次林錦村，帶領國際及兩岸法律司副司長汪南均等檢察官與會。

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會中不少州檢察長關切台海情勢，直言台灣與美國共享自由與民主價值，台灣人在壓力下展現韌性。林錦村與舊識、現任會長湯姆米勒（Tom Miller）會晤，提出我檢察官赴美檢察機關進修的建言，獲部分檢察長同意。

台美雖有司法互助協定，但尚無引渡條款，已故力霸集團前董事長王又曾、廿七億元洗錢案主嫌郭哲敏，均潛逃美國藏匿，台、美先前雖曾技術性遣返潤寅詐貸案主嫌楊文虎夫婦回台受審，但仍僅屬默契上的私下合作。

為避免美國成為台灣罪犯的窩藏處，代表團本次銜命洽談引渡條款，這也是兩國官員近來首次單獨針對引渡議題進行面對面協商，而美國司法部官員研議後，也有誠意進行磋商，開啟兩國共同打擊犯罪的新篇章。

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