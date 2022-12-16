為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    北市警局長楊源明關切 磁磚縫測出血跡反應 露破案曙光

    監視器曾拍下阿旗在阿金失蹤後，曾入大樓內搬東西離開。（資料照）

    監視器曾拍下阿旗在阿金失蹤後，曾入大樓內搬東西離開。（資料照）

    2022/12/16 05:30

    〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市信義區楊姓富商失蹤年餘，楊男的胞姊不斷向警方陳情，要求「生要見人，死要見屍」，引起台北市警察局長楊源明與台北市刑警大隊長蔡燕明關切，指示毒品查緝中心介入偵辦，運用各種偵查方式及深度鑑識，終於找出新事證，雖聲請羈押嫌疑人未成，但已讓可能成為「死案」的失蹤事件，重現破案曙光。

    家屬陳情：生要見人 死見屍

    楊姓富商去年六月自北市松德路住所離奇失蹤後，轄區信義分局雖鑑識發覺浴室有微血反應，但被認為可能是牙齦或小傷口所流出，仍推定全案是失蹤事件。

    但楊的兩位姊姊就八弟與九弟間的產權糾紛，始終認為八弟恐遭不測，一再透過管道陳情；局長楊源明認為偵辦單位不可輕忽任何細節，市刑大隊長蔡燕明也因此指示支援信義區的毒緝中心全面介入偵辦。

    住處用水量異常 弟突登山

    經會同鑑識中心多次重返現場鑑驗採樣，在客廳磁磚縫隙等多處地方都發覺有微量或大面積血跡反應，懷疑現場曾發生事故。辦案人員陸續蒐集該住所用水量異常、涉嫌對象「阿旗」多次從胞兄住處攜出不明包裹、無登山習慣的「阿旗」多次前往虎山步道，堅信失蹤案與「阿旗」脫不了關係。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    富商失蹤年餘 弟涉分屍聲押未准
    2022/12/16 05:30

    富商失蹤年餘 弟涉分屍聲押未准

    聲寶新品發表會 實現高品質居家空間

    夯到北美巡迴 詹惟中靠它越走越廣
    社會今日熱門

    2022 卡達世界盃

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播