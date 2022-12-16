北市警局長楊源明關切 磁磚縫測出血跡反應 露破案曙光

監視器曾拍下阿旗在阿金失蹤後，曾入大樓內搬東西離開。（資料照）

2022/12/16 05:30

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市信義區楊姓富商失蹤年餘，楊男的胞姊不斷向警方陳情，要求「生要見人，死要見屍」，引起台北市警察局長楊源明與台北市刑警大隊長蔡燕明關切，指示毒品查緝中心介入偵辦，運用各種偵查方式及深度鑑識，終於找出新事證，雖聲請羈押嫌疑人未成，但已讓可能成為「死案」的失蹤事件，重現破案曙光。

家屬陳情：生要見人 死見屍

楊姓富商去年六月自北市松德路住所離奇失蹤後，轄區信義分局雖鑑識發覺浴室有微血反應，但被認為可能是牙齦或小傷口所流出，仍推定全案是失蹤事件。

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但楊的兩位姊姊就八弟與九弟間的產權糾紛，始終認為八弟恐遭不測，一再透過管道陳情；局長楊源明認為偵辦單位不可輕忽任何細節，市刑大隊長蔡燕明也因此指示支援信義區的毒緝中心全面介入偵辦。

住處用水量異常 弟突登山

經會同鑑識中心多次重返現場鑑驗採樣，在客廳磁磚縫隙等多處地方都發覺有微量或大面積血跡反應，懷疑現場曾發生事故。辦案人員陸續蒐集該住所用水量異常、涉嫌對象「阿旗」多次從胞兄住處攜出不明包裹、無登山習慣的「阿旗」多次前往虎山步道，堅信失蹤案與「阿旗」脫不了關係。

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