精障男砍鄰 沒押過一天 婦逾500天不敢回家

黃姓男子持菜刀，砍劈樓上4謝姓鄰居頭部、頸部等多處，菜刀刀刃上留有被砍謝姓婦人頭髮。（記者林嘉東翻攝）

2022/12/16 05:30

〔記者林嘉東／基隆報導〕退休多年的謝姓女舞蹈老師，去年無端遭患有被害幻想症的黃姓鄰居，持菜刀猛砍頭、頸等要害十多刀重傷，基隆地院昨依殺人未遂罪判黃男八年徒刑，諭知入監前，須到醫院監護五年。不過被害人謝婦到庭聽判，在法庭上憂心忡忡地說，黃男殺她迄今五百五十六天，沒有被羈押關過一天，對方就住在她家樓下，害她被迫躲到親友家，至今不敢回家；謝婦強調：「真的很想回家！」

入監前須到醫院監護 婦：真的很想回家

法官告訴謝婦，將來判刑定讞，若確定判決仍認定黃男須監護五年，黃會先到醫院接受監護處分，出院後再入監執行八年，不會這麼快出獄。

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本案發生在去年六月八日傍晚，住在基隆市的五十多歲黃男，見謝婦提著垃圾袋從四樓住處沿樓梯走下樓，突然持菜刀攻擊謝婦，朝她頭、頸、胸砍劈多刀，再將謝壓制在地，繼續砍劈謝婦雙腳多刀。

警方獲報趕抵，喝令黃男放下手中菜刀，同時利用盾牌及齊眉棍壓制黃男，將謝婦救出後送醫急救；被害人頭部有六處撕裂傷，顱骨四處開放性骨折，以及胸部、左手臂、右膝、右手指等多處均受傷。

砍人一個月後又回家住 稱自己才是被害人

警方將黃男依殺人未遂罪送辦，檢方複訊後將黃責付給母親，遭黃母拒絕；警方擔心黃男危害鄰居，通知消防局將他送醫強制治療，一個月後黃男回家居住。檢方偵結時，認定黃持菜刀砍劈謝婦頭、頸等處，可能造成謝婦死亡，依殺人未遂罪起訴。

基院審理時，委請八里療養院精神鑑定，認為案發時黃男受被害妄想症影響，行為控制能力差；治療後情緒行為障礙已改善，建議施以監護處分減少再犯。黃男在偵審時均辯稱：「謝婦下藥要害我、我才是被害人」。

法院昨宣判，依鑑定結果認為黃男犯案時受被害幻想症影響，減刑後判八年徒刑，另認為黃無故殺人未遂行為危害治安甚鉅，審理時多次表示遭謝婦下藥，顯見若未接受治療，恐有再犯之虞，依此諭知黃男入監前，須到醫院接受監護五年。

謝姓退休舞蹈老師遭樓下黃姓鄰居持菜刀砍劈10多刀，渾身是血，樓梯間血跡斑斑；基隆市消防隊員為她急救、包紮傷口。（記者林嘉東翻攝）

謝姓退休舞蹈老師昨天告訴法官，黃男殺她迄今已五百五十六天，沒有被羈押關過一天，黃就住在她家樓下，害她被迫要躲在親友家，她指著被砍的手指頭，告訴記者不只嚴重變形，功能還沒恢復。（記者林嘉東攝）

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