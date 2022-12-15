詐騙廣告猖獗 我通報臉書 刪583個詐團頁面

為減少民眾受害，檢警主動聯繫臉書母公司Meta要求下架詐騙廣告。（路透檔案照）

2022/12/15 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕詐騙集團不僅利用臉書刊登詐騙廣告，近來還在粉絲專頁刊登假的徵才廣告，誘騙求職、申貸者上門並軟禁，以取得人頭帳戶。為減少民眾受害，檢警主動聯繫臉書母公司Meta要求下架，高檢署檢察官吳慧蘭昨天表示，臉書接獲我方通報後，已刪除五八三個詐騙頁面，此外，我國近半年已扣得詐團廿二億元的犯罪所得。

檢警主動聯繫Meta杜絕管道

吳慧蘭在法務部打詐記者會指出，高檢署與刑事局八月十七日起將刊登販賣帳戶、招攬車手及誘騙國人至海外從事電信詐欺等不法廣告的個人及社團粉絲專頁網址，通報Meta審核刪除，以杜絕求職遭詐及囚虐或人口販運的管道，現已有五八三個詐團專頁被刪；而臉書依我國提供的網址內容，以關鍵字及大數據等方式，又自主刪除全球六千餘個類似詐騙專頁。

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近半年已查扣22億犯罪所得

高檢署檢察長張斗輝表示，檢警除查扣詐團犯罪所得，也與金管會、經濟部、警政署、調查局等合作研議加強第三方支付、身分確認程序、電商個資洩密、電子錢包、虛擬貨幣、遊戲點數等行政監管。

法務部長蔡清祥肯定檢警在打詐上付出的努力，表示除了打詐，並全力殲滅黑幫，他已請檢察總長邢泰釗盤點手上組織犯罪等重大案件，加強掃黑，並請調查局長王俊力持續掃蕩地下匯兌，維持金融秩序，降低境外資金不法入侵我國機率。

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