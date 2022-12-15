包庇肇逃頂替警友 南警開鍘３官警

麻豆分局長林中興自請處 分。 （分局提供）

2022/12/15 05:30

麻豆分局長林中興自請處分 3官警、肇逃警友會主任、頂包男交保

〔記者楊金城、王捷、洪瑞琴／台南報導〕台南市麻豆警分局偵辦一年前一起車禍肇事逃逸案，爆出重大警紀醜聞！有官警被指控涉嫌包庇麻豆分局警友會洪姓主任找人頂替，台南地檢署前天展開偵辦後，警方火速開鍘，吳姓偵查隊長、鄭姓警備隊長都被撤換，改調非主管職務，承辦田姓警員調整服務地區。

請繼續往下閱讀...

台南檢廉警前天（十三日）搜索麻豆分局偵查隊、下營分駐所、鳳林派出所，依公務員登載不實及隱匿人犯罪嫌展開偵辦，帶回十人，其中偵查隊長、警備隊長、田姓警員分別以六至十萬元交保候傳。涉嫌肇事逃逸的洪姓被告、涉嫌頂替的楊姓被告各被諭知五萬元交保。

警局也火速開鍘，將二線三星吳姓偵查隊長改調台南市警察局警務正，二線二星鄭姓警備隊隊長改調佳里分局警務員等非主管職務，下營分駐所田姓警員調職至官田所。

麻豆分局長林中興自請處分，後續分局將再召開考績會追究涉案員警、相關主管人員的行政責任；台南市警察局長方仰寧則表示很遺憾，仍是要誠實面對，除惡務盡。

包庇案源起於去年十一月十九日晚間八時發生的肇逃案，在台南下營區台十九甲線、南六十八線路口，一輛轎車和郭姓機車騎士同向停等紅燈，綠燈時轎車右轉時不慎輾傷郭男的腳背，因肇事車直接駛離，被害人向下營分駐所報案。

警方以車追人，發現車主竟是當時擔任麻豆警分局警友會洪姓副主任（現職為麻豆分局警友會主任），通知車主到案說明，但指開車是楊姓男子，衍生放水醜聞疑雲。

麻豆分局在去年底前製作完筆錄，後來被害人與肇事者達成和解，分局直到今年四月才將肇逃案移送檢方偵辦。未料傳出分局內部舉報肇逃案涉及包庇。

肇逃案爆出警方包庇的風紀醜聞，震驚地方，吳姓隊長擔任外勤偵查隊長超過廿年，是台南最資深的偵查隊長，警界訝異都快退休的人怎可能膽大妄為讓楊男頂替肇事者，包庇洪姓主任？究竟是肇逃案辦案潦草，未查明肇事者？或是包庇涉嫌隱匿人犯罪？有待偵查釐清。

鄭姓警官則是肇逃案發生時的下營分駐所所長，後來升任麻豆分局警備隊長。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法