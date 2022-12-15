為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    包庇肇逃頂替警友 南警開鍘３官警

    麻豆分局長林中興自請處 分。 （分局提供）

    麻豆分局長林中興自請處 分。 （分局提供）

    2022/12/15 05:30

    麻豆分局長林中興自請處分 3官警、肇逃警友會主任、頂包男交保

    〔記者楊金城、王捷、洪瑞琴／台南報導〕台南市麻豆警分局偵辦一年前一起車禍肇事逃逸案，爆出重大警紀醜聞！有官警被指控涉嫌包庇麻豆分局警友會洪姓主任找人頂替，台南地檢署前天展開偵辦後，警方火速開鍘，吳姓偵查隊長、鄭姓警備隊長都被撤換，改調非主管職務，承辦田姓警員調整服務地區。

    台南檢廉警前天（十三日）搜索麻豆分局偵查隊、下營分駐所、鳳林派出所，依公務員登載不實及隱匿人犯罪嫌展開偵辦，帶回十人，其中偵查隊長、警備隊長、田姓警員分別以六至十萬元交保候傳。涉嫌肇事逃逸的洪姓被告、涉嫌頂替的楊姓被告各被諭知五萬元交保。

    警局也火速開鍘，將二線三星吳姓偵查隊長改調台南市警察局警務正，二線二星鄭姓警備隊隊長改調佳里分局警務員等非主管職務，下營分駐所田姓警員調職至官田所。

    麻豆分局長林中興自請處分，後續分局將再召開考績會追究涉案員警、相關主管人員的行政責任；台南市警察局長方仰寧則表示很遺憾，仍是要誠實面對，除惡務盡。

    包庇案源起於去年十一月十九日晚間八時發生的肇逃案，在台南下營區台十九甲線、南六十八線路口，一輛轎車和郭姓機車騎士同向停等紅燈，綠燈時轎車右轉時不慎輾傷郭男的腳背，因肇事車直接駛離，被害人向下營分駐所報案。

    警方以車追人，發現車主竟是當時擔任麻豆警分局警友會洪姓副主任（現職為麻豆分局警友會主任），通知車主到案說明，但指開車是楊姓男子，衍生放水醜聞疑雲。

    麻豆分局在去年底前製作完筆錄，後來被害人與肇事者達成和解，分局直到今年四月才將肇逃案移送檢方偵辦。未料傳出分局內部舉報肇逃案涉及包庇。

    肇逃案爆出警方包庇的風紀醜聞，震驚地方，吳姓隊長擔任外勤偵查隊長超過廿年，是台南最資深的偵查隊長，警界訝異都快退休的人怎可能膽大妄為讓楊男頂替肇事者，包庇洪姓主任？究竟是肇逃案辦案潦草，未查明肇事者？或是包庇涉嫌隱匿人犯罪？有待偵查釐清。

    鄭姓警官則是肇逃案發生時的下營分駐所所長，後來升任麻豆分局警備隊長。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    包庇肇逃頂替警友》洪木華曾任農會理事長 警政界吃得開
    2022/12/15 05:30

    包庇肇逃頂替警友》洪木華曾任農會理事長 警政界吃得開

    夯到北美巡迴 詹惟中靠它越走越廣

    李毓芬發起全球女性支援活動 #EmpowerHer
    社會今日熱門

    2022 卡達世界盃

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播