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    舊證號資料並未隨之整合、更新／2017年後 通緝犯不得改身分證字號

    ４情況可變更身分證字號

    ４情況可變更身分證字號

    2022/12/15 05:30

    〔記者闕敬倫／新北報導〕新北市永和區日前傳出李姓市民公車司機被通緝，竟逃逸十七年，原因是因他改過身分證字號，舊證號資料卻沒有隨之整併。根據內政部函釋，每位國民一生可更改一次身分證字號，若證號尾數為四或有三個四即可申請更改，或是舉證數字諧音不雅也能個案處理，除非是證號有誤或重複，才能自選號碼。

    據了解，內政部二○○八年發布函令，「考量到國人的傳統觀念」，如果身份證字號中有三個「四」或尾碼是「四」，就可以申請更改身分證字號。

    我國國民一生有二次更改名字的機會，但變更證號條件則更加嚴格，每個人終其一生僅能變更一次，且須由電腦選號，申請者不得任意自選，除非舉證數字諧音不雅，才得以專案方式申請變更。

    查詢過往案例可得知變更證號尚有一個特例，即原身分證字號錯誤或重號，不僅可以重新換一組號碼，還可以自己挑選中意的數字。

    防詐 可查身分證領補換資料查詢網

    此外，由於詐騙集團手法日新月異，近年有不法人士以變更國民身分證統一編號的方式，向電信通訊行申辦手機，內政部為了杜絕這類不法行為，二○一九年起在戶政司全球資訊網新增「國民身分證領補換資料查詢作業」，以提供各界查詢，民眾可上網自行驗證身分證字號是否曾經變更。

    據內政部網站指出，進階查詢結果不會顯示原編號，僅顯示「國民身分證統一編號曾經變更」及「如查詢者欲瞭解原統號，請自行與當事人洽詢」的訊息。

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