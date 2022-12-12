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    律師︰依民法 訂婚不能強迫履行婚約

    一般結婚禮儀式，男方要準備 聘禮，女方有陪嫁嫁妝。圖為 婚禮用品示意圖，與本案人物 無關。 （記者王俊忠翻攝）

    一般結婚禮儀式，男方要準備 聘禮，女方有陪嫁嫁妝。圖為 婚禮用品示意圖，與本案人物 無關。 （記者王俊忠翻攝）

    2022/12/12 05:30

    〔記者王俊忠／台南報導〕訂婚是雙方對未來結婚的約定，期待婚前先了解彼此，但如符合民法相關事由，雙方都可解除婚約，至於如何保障自身權益，法界指出，解除婚約後，可請求返還因婚約或訂婚付出的聘金或聘禮，但雙方情投意合下送的禮物，如沒特別約定，只能說是甘願送給對方的禮物，若婚沒結成，不可要求返還。

    律師江信賢說，「婚約，也有稱之為訂婚」，顧名思義是雙方以未來結婚的約定，法律上並沒有要求以特定的方式來約定，著重於雙方的意思自主。需注意的是縱使有婚約，跟一般財產上契約不同，依據我國民法規定不能強迫履行，主要希望雙方能在結婚前徹底了解彼此，尋求未來美滿婚姻，如符合民法第九七六條相關事由，雙方都可依法解除婚約，不是訂有婚約，就代表日後一定會結婚。

    江信賢表示，解除婚約後，依法可以請求返還因為婚約或訂婚所交付的聘金或聘禮，如因此造成對方損害，也要賠償對方財產上（如宴客、喜餅）或精神上的損害賠償。不過，法律上有特別規定，因為不論是結婚或婚約，都要求雙方應共同經營，不是單方面的責任，所以只有在自己無過失的狀態下，才能要求對方賠償其損害，沒有一般法律過失相抵的適用。

    江信賢指出，有時候，彼此之間送的禮物，如果不是在訂婚當下交付的，到底是單純送給對方的禮物，還是以結婚為前提的聘禮，雙方應該要寫清楚。否則，有時候雙方情投意合下所贈送的禮物，如果沒有特別約定，不太可能會視為聘禮或聘金，只能說心甘情願送給對方的禮物，未來如果沒有結婚，不可能要求對方返還。

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