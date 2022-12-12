試婚6天被分手 女護理師求償／聚少離多 法官准解婚約

試婚被分手 女護理師求償示意圖

2022/12/12 05:30

〔記者王俊忠／台南報導〕經商的陳姓男子與一名女護理師，經媒人介紹而結識，不到一年就訂婚並辦婚宴，但未辦理結婚登記。後來男方指婚宴後實際同居「試婚」僅五、六天，雙方對家庭生活、對待家人等價值觀有嚴重差異、無法磨合並進入婚姻關係，要解除婚約；女方則反控，她為婚禮支出五十八萬多元，卻遭陳男無端分手，面對親友異樣眼光，恐難再覓良緣，提告向未婚夫求償八十八萬餘元；台南地院以雙方確有民法「其他難共營婚姻生活的重大事由」，判女方敗訴。

女方指，她與陳男先訂婚，後來也辦結婚宴客儀式，並約定二○二一年底登記結婚，她為了訂婚、結婚共花了五十八萬多元，她視男方為丈夫、也發生性關係，陳男竟無故拒與她辦結婚登記，更在二○二一年底，突然寫「我決定結束我們的關係，因為我們還未登記，法律上不算是夫妻、也沒有小孩，所以就此分開吧！」的信件傳給她，男方違背婚約誠信，使她遭受情感、精神莫大痛苦。

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女方主張婚約有效存在 男方故意不履約

女方主張，與陳男婚約有效存在，男方故意不履約，讓她蒙受財產與精神上損失，要向陳男求償支出婚禮相關費用五十八萬多元；另，親友都知雙方已結連理，突遭無端分手，面對親友異樣眼光，求償三十萬元精神損害賠償。

陳男則說，與女方是媒妁之言結識，從認識、提親到婚宴過程，比常人快速，在許多重要課題兩人還處於磨合階段，他為了結婚也花掉一百一十萬元，會決定解除婚約，主要是兩人對家庭生活與對待家人等價值觀有嚴重差異。

陳男還說，女方工作需輪班，他是開店經商，兩人工作、生活有難以協調之處，雙方從辦婚宴到他提出解除婚約，實際同居僅五、六日；他與女方聚少離多，最終無法協調，並產生重大爭執，難期待能從試婚婚約順利進入婚姻關係，是他思考解約的重要因素。

法官調查女方工作出勤紀錄與女方母親說法，證明男方指稱雙方聚少離多，並非無據。而兩人認識不到一年就訂婚，彼此聚少離多，在個性、觀念及生活方式等無法磨合，決定解除婚約，是男方衡量婚姻未來性所做的考量。

法官︰婚約制是給當事人婚前緩衝深思

法官說，這是婚約制度給當事人結婚前緩衝深思的意涵，且男方為了結婚也有相當的金錢支出，有估價單、收據佐證，可見男方對婚姻有所期待，並非刻意欺騙女方感情與金錢，確有民法九七六條第一項第七款，其他難共營婚姻生活的重大事由，判陳男解除婚約有理，女方不得求償八十八萬餘元的婚禮花費及慰撫金；可上訴。

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