撿到千元外幣送警 換算台幣1.8元// 500元以下 依法先自行保管30天

紙鈔是寮國貨幣，台幣價值約1.8元。（民眾提供）

2022/12/10 05:30

〔記者許國楨／台中報導〕許姓民眾拾獲一張千元外幣，一時無法分辨是哪一國的錢，擔心私下撿走或丟棄會惹上麻煩，遂拿去派出所招領，警員認真比對發覺是一張寮國千元鈔票，依最新匯率換算，該鈔僅值台幣約一元八角錢（一．八元）；許男聞言尷尬地自嘲：「兩塊錢掉地上都不一定會撿，還是不要報案好了！」

怕惹麻煩 報警才知是寮國紙鈔

民法規定，拾得物價值換算為五百元以下時，拾得者自行保管一個月後可歸拾獲人所有。不過警方提醒，保管期間不能使用，否則恐吃上侵占罪，讓許男驚訝直說，真的是長知識了。

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在台中市北區中清路從事監視器相關行業的許姓店長說，上月底走出店門時，在地上看到這張沒見過的紙鈔，因為看不懂是哪一國的錢，猜測可能是東南亞國家貨幣，現場等候約五分鐘未見失主現身，決定送鄰近派出所招領。

警員依遺失物報案作業程序，登記許男撿到的錢鈔，接著上網查詢結果，才發覺寮國發行面額一千元的鈔票，依當天匯率價值僅約台幣一．八元。

保管期間不得動用 以免吃官司

許男說，千元外幣價值不到台幣兩元，原本怕惹麻煩報警，沒想到要自行保管、保管期不得動用等規定更麻煩，不過他一定會好好保管這張具有生活法律教育意義的紙鈔。

警方說，拾獲五百元以下物品免送警局，自行保管一個月後取得所有權，並非鼓勵民眾貪小便宜，而是立法者對低價遺失物處理上的一種權宜考慮；因為仍有不少民眾撿到低價物時，並沒有該如何正確處理的認知，故提醒民眾一定要弄懂法律規定，做好自保，才不會讓好意和善心打折扣。

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