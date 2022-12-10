彰縣10大測速桿曝光 國庫進帳破億

社頭鄉縣道一四一線與崙饒路口測速桿高居十大測照取締冠軍，勇奪年度「桿王」寶座。 （警方提供）

2022/12/10 05:30

社頭鄉縣道一四一線與崙饒路口測速桿 狂抓11719件 堪稱年度「桿王」

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣年度十大固定式測速照相取締路段昨天出爐，全縣共開出七萬一八五六件違規超速罰單，依汽車超速一六○○元起跳，「業績」高達一億一四九六萬餘元，其中又以今年四月才開抓的社頭鄉縣道一四一線與崙饒路口的一萬一七一九件，高居測照取締第一名，勇奪年度「桿王」寶座。彰化縣警局交通隊呼籲用路人應遵守行車速限，避免車速過快發生危險。

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熱門取締路段變動

目前彰化縣共設置的六十六支固定式測速桿，共有十八支可雙向取締，其中十一支需人工轉向，七支設於路邊可同步雙向拍照，警方會在設置地點前一百至三百公尺處設立警示牌提醒；前十大固定式測速照相取締路段與件數，分別為社頭鄉縣道一四一線與崙饒路口一萬一七一九件、縣一三九線七點七公里處九八五○件、和美鎮線東路五段二九一號南側一七○公尺處七三四七件、社頭鄉中山路一段與和平三路口處七一二四件、芳苑鄉斗苑路頂後段與路平路口處七一○七件、員林市員埔路與三潭巷口處六四六九件、埤頭鄉縣一五二線十六點五公里處六三一六件、鹿港鎮鹿和路二段五○七號前五九六五件、縣一三九線八點五三七公里處五四五九件、台七十四甲線二點二公里處南下四五○○件。

交通隊籲遵守速限

交通隊研判，今年四月一日才啟用的社頭鄉縣道一四一線與崙饒路口處測速照相桿，限速為五十公里，具有雙向取締功能，可能因為是新設駕駛人不熟悉，往往輕踩油門就很可能會收到超速罰單，因此輕鬆搶下「桿王」寶座。

據了解，近年來全縣每年測速照相取締前十名路段都會有大幅度變動，警方研判應是這些熱門取締路段業績開紅盤，用路人收到超速罰單後心生警惕，下回再經過該路段多會減速，對於降低違規件數的確有效果，最重要的是減少超速所造成的交通事故危機，交通隊長林神改因此呼籲用路人開車上路，一定要遵守行車速限放慢車速，以策安全。

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