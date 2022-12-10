《國民黨籍投市代表當選人涉賄選》歐陽燦岳被起訴 投檢併提當選無效

2022/12/10 05:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投地檢署偵辦五合一選舉賄選案，昨日以投票行賄罪嫌，起訴國民黨籍南投市民代表當選人歐陽燦岳，並向南投地院提起當選無效之訴，成為此次選舉首位被提起當選無效之訴的當選人。歐陽從投票日起被羈押禁見，昨日移審南投地院後，法官裁定三十萬元交保並限制住居。

南投地檢署檢察官張姿倩指揮偵辦南投市民代表第一選區候選人歐陽燦岳涉買票案，上月廿五日先傳喚簡姓樁腳及多位選民，在聲押簡姓樁腳後，投票日當天在草屯鎮拘提歐陽燦岳，並聲押禁見獲准。

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檢察官在起訴書中指出，歐陽燦岳十月十四日拿一萬元給簡姓樁腳，請他以每票五百元代價幫忙買票，簡某在號次抽籤前即向林姓選民等三人交付八千五百元，請其與家人投票給歐陽燦岳。簡姓樁腳昨日也一併被起訴，而林姓等選民繳回犯罪所得，予以緩起訴處分。

其他縣議員、代表涉買票 加速偵查

南投縣議員涉賄選部分，分別有第一選區曾姓縣議員當選人交保、第二選區三名當選人的樁腳被收押或交保、以及第五選區一名當選人的樁腳被收押禁見，檢方強調只要偵辦事證指向該當選人，檢察官即會在偵結時一併提起當選無效之訴，正快馬加鞭進行偵查，會陸續偵結及提起當選無效之訴。

至於鄉鎮市民代表涉及現金買票案部份，除南投市的歐陽燦岳外，還有四名當選人的樁腳分別被收押禁見或交保，其中草屯鎮民代表當選人有三人，埔里鎮民代表當選人有一人。將來若事證指向這些當選人，一樣會被提起當選無效之訴。

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