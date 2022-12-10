大武公所秘書酒駕肇逃 東縣警局長：沒吃案、未疏縱人犯

台東縣議員林參天與警局長葉超鴻針對大武公所秘書酒駕肇逃案詢答。（記者黃明堂翻攝）

2022/12/10 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕大武鄉公所秘書張涵薇上月十七日酒駕肇事並離開現場，警方約四十分鐘後找到人，酒測嚴重超標，當下開單，縣議員林參天說，警方直到十六天後才函送法辦，但縣警局長葉超鴻昨在議會強調她非現行犯、警方無吃案，也未疏縱人犯。

警局長葉超鴻在議會表示，駕車的張女肇事後離開現場，經民眾發現而報案，派出所員警大約四十分鐘找到張女，但她拒絕酒測，鄉長黃建賓隨後有到場，並未關說，反而協助警方勸張女接受酒測，結果酒測值為每公升一．○七毫克，員警當下開出酒駕、肇逃等罰單。至於未立即依公共危險罪移送法辦，是因員警認定張女並非現行犯，且因染疫確診隔離，才未及時函送。

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葉超鴻說，此案雖無吃案、疏縱人犯問題，但警局檢討後對三人做出處分，一是當天偵查隊值班人員，不應叫派出所員警自行研判，應請示檢察官；另外是派出所所長及副所長，未指派承辦員警的職務代理人及時處理，引發外界物議，至於承辦員警則未受處分。

葉超鴻說，他有向台東地檢署主任檢察官陳筱茜請示警方是否有疏縱人犯的疑慮，得到的答復是「沒有」。

林參天說，此案拖延十六天直到他關切，警方才將人犯函送法辦，這樣「不算吃案」的說法令人難以接受，葉強調，此案警方無違法，只有怠惰，他已下令，不論是否現行犯，都應請示檢察官。

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