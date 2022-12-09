五星飯店當據點 警堵電梯逮擁槍2煞

羅男擁雙槍被迅速被壓 制，沒有駁火機會。（警方提供）

2022/12/09 05:30

甕中捉鱉2嫌沒機會掏槍 9人落網 查扣毒品及8槍

〔記者張瑞楨／台中報導〕羅姓、曾姓男子涉及槍械、毒品案，羅男等人除擁槍自重，還承租台中一家五星級高檔飯店當據點，警方六日發現羅男到飯店找曾男，立刻持盾牌於一樓電梯門守株待兔，準備來個甕中捉鱉，當電梯門開啟六名員警立即衝進去，雖然羅男身上有雙槍，曾男也有一把手槍，但情況太過突然，且兩人被擠在狹小電梯內，根本沒機會拔槍駁火，短短十多秒就束手就擒。

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花十多萬 住飯店一個多月

中市警局刑警大隊及豐原分局等單位組成專案小組，得知羅姓、曾姓、許姓等男子，涉嫌製造毒品、販毒或改造槍彈，其中，曾男花每月十多萬元，承租台中一家五星級飯店的六樓客房，已居住長達一個多月，警方擔心緝捕時駁火，一直等候最佳時機，本月六日發現，同集團的羅男到飯店找曾男，警方立刻動員警力，持盾牌守候於一樓電梯。

當曾、羅兩人從六樓客房搭電梯至一樓時，便衣警察早已手持盾牌、掏出手槍堵在電梯門口，電梯門打開瞬間，六名警察大喝「不要動，警察，趴下！」，隨即一擁而上，八名大漢（含曾、羅二人）擠在狹小電梯內，有趣的是，提著整袋衛生紙的曾男，竟拿起衛生紙遮掩自己的臉，兩人很快被拖出來，一臉無奈讓警方搜身。

警方訝異的是，羅男身上有兩把改造手槍，曾男身上亦有一把改造手槍，幸好兩人沒機會掏槍，就被從電梯拖出壓制在地，避免一場駁火之戰，警方逮捕羅、曾、許與共犯六人，還抓到三名詐欺機房的騙徒，並查扣海洛因、安非他命與大麻等毒品，及毒咖啡包、毒品原料一批與分裝器具，另查獲長槍三枝、短槍五枝、子彈八十六發，改造槍彈的機械工具一批。

警方調查，此一犯罪集團也經營網路博弈的推廣機房，員警於機房查獲電腦一批與現金四十七萬餘元，全案依毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、詐欺等罪名法辦，其中，羅男與許男因他案入監執行，曾男五萬元交保，其餘限制住居釋回。

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六警衝進電梯，曾男無法 掏槍，舉整袋衛生紙遮臉。（警方提供）

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