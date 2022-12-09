世新大學民調／85.8%律師信任法官 較去年提升3%

世新大學公布111年律師對司法改革成效認知調查結果，85.8％律師對法官表示信任，但有40.8％認為國民法官制度對提升整體司法品質較無幫助。圖為國民法官模擬法庭開庭。（資料照，記者廖振輝攝）

2022/12/09 05:30

〔記者張維真／台北報導〕世新大學民意調查研究中心昨公布一一一年律師對司法改革成效認知調查結果，八十五‧八％律師對法官表示信任，八十‧二％認同司法改革政策及新制有助提升整體司法品質。另，有四十‧八％認為，國民法官制度對提升整體司法品質較無幫助。

司法院委託世新大學進行律師對司法改革成效認知調查，包含服務措施、人事項目、審判過程與結果、對法官的信任度、制度改革、司法改革政策及新制，以及律師轉任法官制度之意願等七項評價，昨公布結果。

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8成律師認同司法改革提升司法品質

調查發現，八十五‧八％受訪律師對法官表示信任，較去年提升三％。並有八十‧二％同意司法改革政策及新制有助提升整體司法品質，新制中，更以擴大民事訴訟強制律師代理、修正少年事件處理法，雙雙以九十一‧五％支持居冠。另外，受到承審案件數量大、工作繁重、工作不自由、薪酬不成比例等因素影響，高達八十三％律師表示無意願轉任法官。

滿意度最低的是明年上路的國民法官制度，四十‧八％律師認為對提升司法品質沒幫助。世新前校長吳永乾表示，由於該制度尚未施行，對調查結果存疑，未來應讓有參與過的律師進行討論，才更有參考價值。大成台灣法律事務所律師魏憶龍則說明，該結果可能顯示律師對於參審制存有疑慮，不過制度將施行，未來可慢慢調整改進。

世新大學民調中心說明，該調查於八月十六日到十月十四日進行，針對有效回收樣本裡近兩年有執業的律師，共二四二二份調查資料進行統計分析。

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