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    打造警械使用調查專業團隊／刑事局：強化司法機關認同

    警員張景義曾開槍擊斃駕車衝撞逃犯而纏訟多年。（資料照）

    警員張景義曾開槍擊斃駕車衝撞逃犯而纏訟多年。（資料照）

    2022/12/08 05:30

    〔記者邱俊福／專題報導〕刑事局司法科對於設置「警械使用調查小組」，希望能遴選各相關領域的專家、學者，以及兼顧實務，希望打造出最專業、客觀的調查團隊，以取得公信力，進而強化司法機關的認同感。

    刑事局表示，立法院三讀「警械使用條例」部分條例修正草案前，委員間曾就內政部成立「警械使用調查小組」，是否同時具有提供司法鑑定之用的功能，進行過多次討論，一方建議，既然有行政調查小組成立，在「資源共享」概念下，倘若只限於行政調查，司法機關不參考採用，非常可惜，司法另行委託其他機構鑑定，也浪費金錢與時間；另一方認為司法機關要找誰鑑定，不要被法規限定，應有自主權。

    因此，為能打造最專業的團隊，讓它具有各方認可的公信力，特地召開多次研討會，再慎重規劃遴選的委員與人數，還包括委員、當事人間若有關聯的迴避條款，以及納進目擊證人、報案人、當事人機關人員、遭槍擊受傷人士、協助送醫人員等可協助說明，以維持公正、客觀性。

    刑事局指出，調查小組成軍後，希望能從一件件有爭議的槍械使用致重傷、死亡案件調查中，逐步建立成為國內最專業、最具公信力的團隊，一如驗屍都會找法醫研究所般，讓司法機關進行訴訟時，重視其調查結論，不用再委託其他機構鑑定。

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