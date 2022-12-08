誰來審斷警開槍對錯？生死瞬間 學者：具執法經驗者調查

警員張景義曾開槍擊斃駕車衝撞逃犯而纏訟多年。（資料照） 台南今年八月發生殺兩警奪槍案，歹徒林信吾當時露出詭異笑容 ，令人髮指。（讀者提供） 警方第一時間衝現場，都是生死一刻，是否閃避、 掏槍、開槍等，須瞬間判斷。 （資料照）

2022/12/08 05:30

〔記者邱俊福、王冠仁／專題報導〕今年八月台南發生震撼全國的二警遇害案，以及每次發生警察執法開槍造成傷亡事件，社會均高度關切警方用槍問題；警方只要執法開槍，馬上面臨的就是「這一槍開得對不對」以及後續調查壓力，因而另一個受關注焦點是，到底應該由誰來審斷警察開槍的對錯？

「警械使用條例部分條文修正案」九月三十日三讀立法後，賦予內政部成立「警械使用調查小組」進行開槍對錯的行政調查，曾任台北地檢署主任檢察官的東吳大學法律系教授、執業律師張紹斌，表示過去擔任檢察官時，曾多次與第一線警方「衝現場」，經驗告訴他，調查小組委員必須是最了解街頭執法的人，以及從執法人員退休較懂實務的社會公益人士為主，才能真正貼近了解開槍情境，以免流於紙上談兵導致誤判。

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要能體會當時員警開槍心理

張紹斌說，過去帶隊衝地下賭場等現場，第一時間衝開門，才會知道門內會不會有槍枝對著門口、甚至有沒有子彈飛出來？都是生死一刻，警方須瞬間判斷，是否閃避、掏槍、開槍等，皆是一秒之間的事。

這些情境考量，並非事後勘驗監視畫面，從影像慢動作來觀察嫌犯何時掏出武器、員警何時開槍，就能體會當時員警開槍心理、精神狀態，判斷是否符合規定等；最能了解的，無非是擁有街頭執法經驗的司法警察相關人員，包括警、調、巡、憲兵等執法者。

另為兼顧家屬意見，人權學者、社會公益人士也要有，他們是廣義代表社會大眾的中立客觀人士，但建議也宜遴選懂得執法實務的人，例如有一定資歷條件的退休人士；由這些懂實務的菁英擔任委員，來判斷用槍時機的對或錯，最能做出客觀、公平的認定。

委員須有懂實務的人

警察大學行政管理系講師蘇恆舜認為，小組委員必須多元，才不致讓外界有球員兼裁判疑慮，他建議委員要有懂法律、精神與心理醫學背景、實務警察、社會公正等四大類人士，較能讓民眾信賴，具公信力。

具4大類人士 較能讓民眾信賴

曾開槍擊斃駕車衝撞逃犯而纏訟多年，最終獲判無罪定讞的台北市警萬華分局員警張景義，也建議小組委員應以熟悉槍枝操作與警察實務的人士為主，比如律師可判斷開槍是否符合用槍時機、當事人能還原當時情況、鑑識專家要分析彈道與重建現場、槍械專家可指出槍枝性能與用槍方式是否正確，基層員警可表達遇類似狀況的處理方式以與開槍必要性等。

張景義︰應查有無故意開槍

他認為，調查小組主要任務應是「釐清開槍原因」、「有無故意開槍傷人」，才能判斷開槍時機與方式有無缺失；另外，若調查報告在法律上「僅供參考」，則無法對警界有實質幫助。

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