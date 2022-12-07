重啟14年前舊案／警憑1條項鍊 助無名女屍返家

基隆市刑警大隊偵二隊長許耀彬拿出 當年法醫相驗時記錄下的特徵，跟家 屬說明。 （記者吳昇儒翻攝）

2022/12/07 05:30

〔記者吳昇儒／基隆報導〕碧砂漁港十四年前出現一具無名女屍，多年均無法查出身分，有尋人神探之稱的偵查隊長許耀彬近期找到線索，日前比對出該具女屍與三十七年次陳姓女子特徵相似，調出陳女身分證照片對照，發現照片內項鍊與死者身上項鍊相同，通知陳女家屬到場，比對DNA確認死者就是陳女，讓祂能落葉歸根。

基隆市警局刑警大隊偵二隊長許耀彬說，二○○八年間在碧砂漁港打撈起該具女浮屍時，因其身上無相關身分證件也無其他可辨識物品，調閱周邊監視器及比對指紋亦無所獲，只能先以無名屍公告協尋，由基隆市政府葬於南榮公墓無主墓區。

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熱心許耀彬 勤餘翻找舊資料比對

許耀彬為人熱心，認為若能幫無名屍找回身分是件好事，經常利用勤餘，翻找一、二十年前的舊資料進行比對。

今年十月間，他比對發現該具無名屍與北市失聯的陳姓婦人特徵相近，決定重啟調查，調出陳婦身分證照片後，發現其項鍊與死者身上相似，通知陳婦家屬到場，並詳述該具無名屍的特徵。

陳女的弟、妹看到無名屍的項鍊照片，直接向警方表示，「沒錯，我感覺到這具無名屍就是我們姊姊！」後經法醫研究所比對DNA，確認該無名屍就是失聯十四年的陳女。

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