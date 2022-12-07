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    自由日日shoot》合成大麻屬三級毒品 警促加重刑罰遏止

    警方進入製毒工廠查緝，破獲國內 首宗合成大麻案。 （記者劉慶侯翻攝）

    警方進入製毒工廠查緝，破獲國內 首宗合成大麻案。 （記者劉慶侯翻攝）

    2022/12/07 05:30

    〔記者劉慶侯／台北報導〕國內吸毒人口有年齡下降趨勢，尤其三級毒品持有五公克以下僅受行政處罰，包括台北市警方本次查獲類大麻的「合成大麻」也是三級毒品，以致毒販鎖定校園，培養「未來的毒蟲、毒販」。警方認為應重新審視毒品列級及刑罰政策，建議加重新興合成毒品的刑責，以有效遏止合成毒品泛濫。

    我國將毒品分為四級，第一級毒品是海洛因、嗎啡、鴉片、古柯鹼；第二級是罌粟、古柯、大麻、安非他命、搖頭丸、一粒沙等；第三、四級則是「新興毒品」，比如FM2、K他命、類大麻、一粒眠等。

    新興毒品就是「經化學合成的毒品」，有不易排出人體和戒斷、對腦中樞神經造成影響等特性，毒品之害其實不亞於一、二級毒品。但一、二級毒品刑罰重，三、四級輕得多，尤其吸食者若被查獲「純質淨重」五公克以下，僅處以行政處罰（一至五萬元罰鍰，四至八小時戒毒講習），五公克以上也僅處一或兩年以下有期徒刑。

    資深刑警表示，新興合成毒品價格便宜，毒販也是以年輕人，包括青少年、學生為主要販售對象，吸食者則無懼於行政處罰，以致單靠查緝來防堵新興毒品不易。以台北市來看，三、四級毒品裁罰件數，未有疫情前的二○一九年已達三六六五件，疫情發生後的二○二○年降為二六四四件及二○二一年的一六三九件，但疫情後期的今年一至十一月，又升為二一六○件；警方因此建議政府重新檢討相關毒品政策。

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